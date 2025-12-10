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|Stok Kodu:
|DUA799
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akik Taşı
|Ağırlık:
|13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Bir Şey Senin Kaderinse, Senden Başkasının Olmaz Hadisi Şerif Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
“Bir Şey Senin Kaderinse, Senden Başkasının Olmaz” Hadis-i Şerif Yazılı Akik Yüzük, hem doğal akik taşının sakinleştirici enerjisini hem de teslimiyet, tevekkül ve güven duygusunu güçlendiren derin bir manevi öğretinin mesajını taşıyan özel bir el işçiliği yüzüktür. Yüzüğün merkezinde yer alan akik taşı, tarih boyunca iç huzuru artırması, kötü enerjiden koruması ve kalp üzerinde olumlu etkiler sağlamasıyla bilinir. Üzerine özenle işlenen hadis-i şerif ise kişinin kaderine teslim olmasını, gönlünü ferah tutmasını ve hayırlı olana yönelmesini hatırlatır.
Bu yüzük, hem enerjisel bir destek hem de manevi bir öğüt taşıma amacıyla tasarlanmış özel bir aksesuardır.
Akik taşı, pozitif enerjisi ve duygusal dengeye katkısı sebebiyle en çok tercih edilen doğal taşlardan biridir. Maneviyatla birleştiğinde kişiye iç huzuru, özgüven ve sakinlik kazandırdığına inanılır.
Bilinen faydaları:
Kişiyi negatif enerji ve nazardan korur.
Kalp ve ruh dengesini güçlendirerek sakinlik ve huzur verir.
Stres, kaygı ve duygusal gerilimleri azaltır.
Kişiye özgüven ve cesaret kazandırır.
Kararsızlık dönemlerinde odaklanmayı artırır.
Enerji akışını düzenleyerek ruhsal gücü yükseltir.
Akik taşı taşıyan kişilerin daha dengeli, daha güçlü ve daha huzurlu hissettikleri sıkça rivayet edilen bir durumdur.
“Bir şey senin kaderinse senden başkasının olmaz” hadis-i şerifi, kişinin hayatında karşılaştığı sıkıntı ve belirsizliklerde ona güç veren, kalbi teskin eden bir hakikati ifade eder.
Bu sözün manevi faziletleri:
Kişiye tevekkül, teslimiyet ve güven duygusu kazandırır.
Kaderin hayırla tecelli edeceğine dair kalbi güçlendirir.
Zorluklar karşısında umudu korumayı öğretir.
Kalpteki sıkıntı ve kuşkuyu gidererek ferahlık ve huzur verir.
“Rızık, eş, iş, nasip” gibi konularda kişinin içsel dengesini artırır.
Hayırsız olanı istemekten korur, hayırlıya yönelmeyi teşvik eder.
Bu hadis-i şerif yüzüğe işlendiğinde, kişi için hem bir hatırlatma hem de güçlü bir manevi rehber niteliği taşır.
Kader ve teslimiyet bilincini güçlendirmek isteyenler
Akik taşının enerjisinden faydalanmak isteyenler
Manevi anlam taşıyan yüzükleri tercih edenler
Zorluk dönemlerinde moral ve ruhsal destek arayanlar
Anlamlı ve özel bir hediye arayanlar