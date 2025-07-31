TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|DUA790
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|20*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akik Taşı
|Ağırlık:
|13,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Kişiye özel harf yazılı
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
🖋️ Sizin harfiniz, sizin hikâyeniz...
Bu özel tasarım yüzük, doğal akik taşının derin enerjisini, size özel bir harfle kişiselleştirerek benzersiz bir anlam taşıyor.
Her bir yüzük, seçtiğiniz harf ustalıkla elde oyularak akik taşı üzerine işleniyor ve 925 ayar gümüş gövdeyle tamamlanıyor.
İster kendi baş harfiniz, ister sevdiklerinizin harfi… Bu yüzük sizin için manevi ve estetik bir sembole dönüşüyor.
Bu yüzükte yer alacak harf, usta zanaatkârlar tarafından özel olarak oyularak akik taşının merkezine işlenir.
Her harf; sizin seçiminiz, sizin anlamınız...
İsminizin baş harfi
Eşinizin ya da çocuğunuzun adı
Manevi anlam taşıyan bir sembol
Tamamen size özel, tekrar edilmeyen bir tasarım.
Doğal akik taşı;
Stresi azaltıcı ve dengeleyici etkileriyle bilinir
Kötü enerjilere karşı kalkan görevi görür
Özgüveni destekler ve kararlılığı artırır
Duygusal dengeyi güçlendirir
Harfle birleştiğinde, hem fiziksel hem manevi gücünüzü simgeler.
Yüzüğün gövdesi 925 ayar saf gümüşten üretilmiştir.
Yan taraflarda geleneksel kalem işi motifler bulunur. Bu işlemeler, hem klasik bir duruş hem de sanatsal bir dokunuş sunar.
Taş: Doğal Akik Taşı
Yazı: Kişiye özel harf (el oyma)
Materyal: 925 Ayar Gümüş
İşçilik: Elde oyma & kalem işi
Stil: Manevi, klasik, kişiselleştirilebilir
İsminin baş harfini taşıyan özel bir yüzük isteyenlere
Sevgiliye, eşe, kardeşe özel ve anlamlı bir hediye
Manevi değeri olan ama modern görünümlü takılar sevenlere
Kendine ait bir simge taşımak isteyenlere
Kişiye Özel Harfli Akik Yüzük, taşınabilir bir takıdan çok daha fazlası...
Kendi sembolünüzü taşıyan, özenle işlenmiş, özel bir hatıra...
Bu yüzükle hem estetiği, hem manayı, hem de kişiliğinizi taşıyın.