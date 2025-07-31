Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel Harf Yazılı Elde Oyma Sanatı Akik Taşı Gümüş Yüzük

🖋️ Sizin harfiniz, sizin hikâyeniz...

Bu özel tasarım yüzük, doğal akik taşının derin enerjisini, size özel bir harfle kişiselleştirerek benzersiz bir anlam taşıyor.

Her bir yüzük, seçtiğiniz harf ustalıkla elde oyularak akik taşı üzerine işleniyor ve 925 ayar gümüş gövdeyle tamamlanıyor.

İster kendi baş harfiniz, ister sevdiklerinizin harfi… Bu yüzük sizin için manevi ve estetik bir sembole dönüşüyor.

🔠 Kişiselleştirilebilir El Sanatı

Bu yüzükte yer alacak harf, usta zanaatkârlar tarafından özel olarak oyularak akik taşının merkezine işlenir.

Her harf; sizin seçiminiz, sizin anlamınız...

İsminizin baş harfi

Eşinizin ya da çocuğunuzun adı

Manevi anlam taşıyan bir sembol

Tamamen size özel, tekrar edilmeyen bir tasarım.

🔴 Akik Taşı: Derin Koruma ve Ruhsal Denge

Doğal akik taşı;

Stresi azaltıcı ve dengeleyici etkileriyle bilinir

Kötü enerjilere karşı kalkan görevi görür

Özgüveni destekler ve kararlılığı artırır

Duygusal dengeyi güçlendirir

Harfle birleştiğinde, hem fiziksel hem manevi gücünüzü simgeler.

💎 925 Ayar Gümüş ve Kalem İşi Zarafet

Yüzüğün gövdesi 925 ayar saf gümüşten üretilmiştir.

Yan taraflarda geleneksel kalem işi motifler bulunur. Bu işlemeler, hem klasik bir duruş hem de sanatsal bir dokunuş sunar.

📝 Ürün Özellikleri:

Taş: Doğal Akik Taşı

Yazı: Kişiye özel harf (el oyma)

Materyal: 925 Ayar Gümüş

İşçilik: Elde oyma & kalem işi

Stil: Manevi, klasik, kişiselleştirilebilir

🎁 Kime Hediye Edilir?

İsminin baş harfini taşıyan özel bir yüzük isteyenlere

Sevgiliye, eşe, kardeşe özel ve anlamlı bir hediye

Manevi değeri olan ama modern görünümlü takılar sevenlere

Kendine ait bir simge taşımak isteyenlere

Harf Sizin, Anlam Size Özel

Kişiye Özel Harfli Akik Yüzük, taşınabilir bir takıdan çok daha fazlası...

Kendi sembolünüzü taşıyan, özenle işlenmiş, özel bir hatıra...

Bu yüzükle hem estetiği, hem manayı, hem de kişiliğinizi taşıyın.