Stok Kodu: OSM1754 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Çizgili Akik Taşı Ağırlık: 6,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.







Akik Taşı



Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.



Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar



Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

Çizgili akik taşı, doğal bir mineral olan kuvarsın bir çeşididir ve genellikle süs eşyası veya takı yapımında kullanılır. Eşsiz çizgili deseniyle dikkat çeken bu taş, tarih boyunca farklı kültürlerde kullanılmış ve saygı görmüştür. İşte çizgili akik taşının bazı faydaları:



Zihinsel Dengenin Sağlanması: Çizgili akik taşı, zihinsel dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir. Taşın enerjisi, zihinsel karmaşayı azaltmaya ve düşünceleri odaklamaya yardımcı olabilir. Böylece, zihinsel berraklık ve odaklanma sağlanabilir.



Stres ve Anksiyeteyle Başa Çıkma: Bu taş, stres ve anksiyete gibi duygusal durumlarla mücadelede yardımcı olabilir. Taşın enerjisi, sakinlik ve dinginlik hissi yaratarak zihni rahatlatabilir. Ayrıca, endişeyi hafifletmeye ve iç huzuru artırmaya yardımcı olabilir.



Cesaret ve Özgüvenin Artırılması: Çizgili akik taşı, cesaret ve özgüvenin artırılmasına yardımcı olabilir. Taşın enerjisi, kişinin kendine güvenini güçlendirmeye ve korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olabilir. Böylece, cesur adımlar atmaya ve zorlukları aşmaya yardımcı olabilir.



Zihinsel ve Fiziksel Enerjinin Artırılması: Bu taş, zihinsel ve fiziksel enerjinin artırılmasına yardımcı olabilir. Taşın enerjisi, yaşam enerjisini canlandırmaya ve motivasyonu artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, yorgunluk ve enerji eksikliğiyle mücadele etmeye yardımcı olabilir.



Negatif Enerjiden Korunma: Çizgili akik taşı, negatif enerjiden korunma konusunda etkili olabilir. Taşın enerjisi, olumsuz etkileri bloke etmeye yardımcı olabilir ve enerji alanını dengede tutabilir. Böylece, kişinin kendini negatif etkilerden korumasına yardımcı olabilir.



Topraklama ve Denge Sağlama: Bu taş, topraklama ve denge sağlamada yardımcı olabilir. Taşın enerjisi, kişinin daha iyi odaklanmasını ve düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir. Ayrıca, duygusal ve zihinsel olarak dengeyi korumaya yardımcı olabilir.