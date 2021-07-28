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|Stok Kodu:
|DUA098
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|16,20 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
Hilye-i Şerif Duası
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Hilye Şerif
Hilye Şerif duası, HZ. Muhammed’in (SAV) fiziki tasvirini anlatan bir dua çeşididir. Hilye Şerif Peygamber Efendimizin çok ağır bir hastalık geçirdiği dönemde HZ. Ali’ye yazdırdığı bir resim olarak tanımlanmaktadır. Hilye Şerif duası okunduktan sonra hemen ardından salavatı şerifenin de okunması gerekmektedir.
Hilye Şerif, Müslüman dünyası için oldukça özel bir yere sahiptir. Çünkü pek çok Müslüman, Peygamber Efendimizi rüyasında görebilmek için Hilye Şerif duasına sığınmakta ve bu duayı sürekli okuyarak faziletini beklemektedir.
Hilye Şerif duasındaki Hilye kelimesi süs ve kolye ile ziynet kelime anlamlarına gelebilmektedir. Ancak Hilye kelimesinin manevi olarak anlamına bakıldığında güzel vasıf ve yaratılış ile suret olarak tanımlanmaktadır. Hilye Şerif içerisinde hem Peygamber Efendimizin fiziksel tasviri hem de onun için duyulan özlem ve sevgi de dile getirilmektedir.
Hilye Şerif Duasının Faziletleri
Hilye Şerif duasını hem sürekli okumanın hem de yanınızda bulundurmanın pek çok fazileti bulunmaktadır. Hilye Şerif duasının faziletleri;
Hilye Şerif Duasını Üzerinde Taşımanın Faydaları