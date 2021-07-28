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925 Ayar Doğal Sedef Taşlı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : KG0645
Öne Çıkan Bilgiler
Orjinal SEDEF TAŞLI 925 Ayar Gümüş Yüzük sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.977,00 TL
Havale Fiyatı : 3.778,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: KG0645
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ: Orjinal Sedef Taş
Ağırlık: 12,90 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

SEDEF TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Sedef Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Sedef taşı Çok kuvvetli etkileri olması insan yaşamında kabullenmesi zor olan bir çok şifası vardır. Gündelik işlerimizde anlama kabiliyetini artırır. Çevresel etkenlere çabuk uyum sağlar. Kesin kararlar almanıza yardımcı olur..
Sedef Taşının Yararları
Taşların insan fizyolojisi üzerinde etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlandığı için bu konuyu gönül rahatlığı ile açabiliyorum. Dinimiz de zaten bu yönde bazı imalar bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse erkeklerin altın takmasının yasak olması gibi. Bunun sebebini ise uzmanlar erkek bünyesinde altın oranının fazla olması fakat kadında eksik olmasıdır.
Demek ki erkekler yaratılırken altın daha fazla kullanılmış. Zaten kadınların altın takmaktan pek bir mutlu olması da bunun kanıtı olsa gerek. Erkek altın taktığında ise bünye de istenmeyen huzursuzluklar ve sinirler ortaya çıkabiliyor. Dinimiz de zararlı olan şeylerin yasak olduğunu düşünürsek fazladan üzerimiz de bulunan metal ve taşlar kötü etki yapabiliyor.
Sedef taşı da demek ki bünyenin ihtiyacı olan veya varlığından rahatsız olmadığı bir taş. İsminin sedef olduğuna bakmayın sedef hastalığı için bilinen her hangi bir faydası olduğunu okumadım hiç bir kaynakta. Sedef taşını üzerinde bir şekilde bulunduran insan pozitif düşünebilme yetisi kazanıyor. Bu sayede etrafında ki olayları daha iyi analiz edebilen kişi çevresinde ki insanlara da olumlu yaklaşıyor.
Sağlıklı düşünmeye yardımcı olur. zihin güçlendirici bir özelliği vardır.
Şifalı bir taş oılup dertlere devası şaşırtıcıdır. Çevreye ve şartlara uyum yeteneği geliştirir. Karar verme zamanlarında , zihni açar, berrak düşünme sağlar. 
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