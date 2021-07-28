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Bayan Kolye İnci ve Opal Taşlı 925 Ayar Gümüş

Ürün Kodu : KG0682
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal İnci ve OPAL Taşlı Kolyeleri sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Hediyesi :
4.659,00 TL
Havale Fiyatı : 4.426,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0682
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Opal Taşı ve İnci
Ağırlık:14,90 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Görselde ki Ürünle Size Gelen Ürün Arasında ki Boy ve Renk Değişikliği Gösterebilir.

OPAL Doğal Taşı
FİZİKSEL ETKİLERİ
  • Böbrek ve kan hastalıkları için yararlıdır.
  • Ateş opali cinsel organlara uygulanarak üretkenlik arttırabilir.
  • Karaciğeri güçlendirir, hepatite karşı korur.
  • Alkol kullanımından doğan karaciğer rahatsızlıklarında faydalı olur.
  • Hormonal dengesizlikten kaynaklanan kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Göz sağlığını korur, görme yeteneğini arttırır,göz hastalıklarına tedavisinde yardımcı olur. 
RUHSAL ETKİLERİ
Önsezi yeteneğini güçlendirir. Öfke ve kızgınlığı yok eder. Kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Kişiye, kendini ifade edebilmesi için gereksinim duyduğu içsel gücü ve yürekliliği sağlar. Opal Taşı Kişiyi, özgürlüğünü kısıtlayan yanlış inançlarından kurtarır.Özgürlük ve bağımsızlık taşıdır,kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Güven veren ve negatif duyguları emen bir taştır.

Kültür İncisi Nedir?

İnci, deniz kökenli bir organizma olan molüsk (istiridye diye bilinen yumuşakça) içinde doğal bir şekilde oluşan değerli bir taştır. Doğal inci çok nadir bulunur.
Bu sebeple günümüzde tüketiciye sunulan incilerkültür incisidir. Kültür incisi üretmek için istiridye veya midye içine bir kum tanesi veya boncuk yerleştirilir. Böylece istiridye harekete geçecek ve içindeki kum tanesi veya boncuğu sedef ismi verilen maddenin pürüzsüz katmanlarıyla kaplamaya başlayacaktır.
Bu kristalize element inciye eşi bulunmaz renk ve görkemli parlaklığını vererek kabuğu oluşturmaya yardımcı olur. İstiridye, bu maddeye karşı, sanki içine bir kum tanesi girmiş gibi reaksiyon göstererek, çekirdeğin üzerini inci anası ile kaplamaya başlar. Bu işlem bir hayli uzun süreceğinden, bir yılsonunda çekirdeğin üzeri ortalama 0.15 milimetre sedefle kaplanmış olur. Güney denizlerinde ve Burma'daki çiftliklerde üretilen incilerin yıllık kaplanma hızı 1,5 milimetreye ulaşabilmektedir. . Eğer istiridyenin içinde çok sayıda inci çıkarsa bunlar gerçek inci kadar değerli değildir. Fakat bunların doğal mı yoksa değimli sadece deneyimli kişiler tarafından ayırt edebilir.
 
Kültür incileri ile taklit inciler aynı şey midir?
 
Hayır. Kültür İncileri, istiridye veya midye içerisinde doğal ortamlarında zamanla ve insan yardımıyla oluşur. Taklit inciler ise çeşitli ürünlerden insan eliyle ve fabrikasyon olarak yapılır.
 
Kültür incileri ile Doğal inciler arasındaki fark.
 
Kültür incileri doğal incilerle aynı özellikleri paylaşmakta olup canlı istiridyeler tarafından yetiştirilmektedir. Tek fark insan tarafından gerçekleştirilen az miktardaki teşviktir.
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