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Bismillah Yazılı Elde Oyma Sanatı 925 Ayar Gümüş Yeşil Akik Yüzük

Ürün Kodu : DUA787
Öne Çıkan Bilgiler
“Bismillah” – Her hayrın anahtarı, her başlangıcın duası…
Bu yüzükte, kalplere ferahlık veren “Bismillah” lafzı, usta ellerin titizliğiyle yeşil akik taşına elde oyma sanatıyla işlenmiştir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.518,00 TL
Havale Fiyatı : 3.342,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA787
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 14*19 mm
Kullanılan TAŞ: Yeşil Akik Taşı
Ağırlık: 11,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: "Bismillah" yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Bismillah Yazılı Elde Oyma Sanatı 925 Ayar Gümüş Yeşil Akik Yüzük

“Bismillah” – Her hayrın anahtarı, her başlangıcın duası…
Bu yüzükte, kalplere ferahlık veren “Bismillah” lafzı, usta ellerin titizliğiyle yeşil akik taşına elde oyma sanatıyla işlenmiştir.
Çevresini saran 925 ayar gümüş gövde, ince işçilikle bezenmiş klasik Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle tamamlanarak zamana meydan okuyan manevi bir eser hâline getirilmiştir.

🌿 “Bismillah” – Başlarken Allah’ın Adıyla

“Bismillah”, Müslüman hayatının merkezinde yer alan bir niyettir.
Bu lafzı üzerinde taşımak;

  • Her işte bereket ve kolaylık dilemek,

  • Korunma ve destek talep etmek,

  • Sürekli Allah’ı anarak yaşamak anlamı taşır.

Yüzüğün merkezine özenle yerleştirilen bu kutsal ifade, sahibine daima doğru niyetle hareket etmeyi hatırlatır.

💚 Yeşil Akik Taşı: Denge, Şifa ve Ruhsal Güç

Doğanın huzur veren yeşil tonu ile dikkat çeken yeşil akik taşı,

  • Kalbi yatıştırıcı,

  • Negatif enerjiyi uzaklaştırıcı,

  • Ruhsal dengeyi destekleyici özelliklere sahiptir.

Özellikle üzerinde “Bismillah” lafzı ile birlikte taşındığında, içsel bir zırh gibi hem enerjik hem manevi koruma sağlar.

✍️ Elde Oyma Sanatı: Her Harfte Emek ve Ruh Var

Yüzüğün taşı üzerindeki yazı, ustanın el emeğiyle, dikkat ve sabırla oyulmuştur.
Bu işlem makineyle değil; geleneksel kazıma sanatıyla, birebir insan eliyle yapıldığı için her yüzük benzersizdir.

Bu detay, yüzüğü yalnızca estetik değil, sanatsal ve manevi bir değer taşıyan nadide bir parça yapar.

💍 925 Ayar Gümüş ve Klasik Motiflerle Zarafet

Gövdede kullanılan 925 ayar gümüş, uzun ömürlü, sağlam ve değerli bir materyaldir.
Yüzük çevresini saran Osmanlı kalem işi detaylar, geçmişin zarafetini günümüz stiline taşıyan ince motiflerle bezeli.

Bu yüzük, sadece bir takı değil; inanç, hatırlama ve dua taşıyan bir semboldür.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Doğal yeşil akik taşı üzerine “Bismillah” yazısı

  • Geleneksel yöntemle, elde oyma sanatı

  • 925 ayar gümüş gövde ve ince işçilikle hazırlanmış desenler

  • Manevi hatırlatma ve şıklığı bir araya getiren zarif bir tasarım

  • Ruhsal dinginlik, bereket ve dua niyetiyle kullanılabilir

🎁 Kime Hediye Edilir?

  • Maneviyata önem veren sevdiklerinize

  • Yeni bir başlangıç yapanlara

  • Bismillah ile yaşama niyetinde olanlara

  • Kişisel ibadet ve hatırlatma aracı olarak kendinize

Bir Başlangıcın Yüzüğü: Her Şeye “Bismillah” ile Başla

Bu yüzük, yalnızca parmağınızda taşınacak bir aksesuar değil; her işinize rahmetle başlama hatırlatıcısıdır.
“Bismillah” diyerek yürüyenler için, bu yüzük niyetin, korunmanın ve bereketin sessiz ama güçlü sembolüdür.

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