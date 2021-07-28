Akuamarin Taş

Her ne kadar " Sakin taş ” denilse de, " Cesaret taşı ” olarak adlandırılır ve onu taşıyana ya da takana özellikle ölüm karşısında cesaret verdiği söylenir Akuamarin "deniz suyu” anlamına gelir. Büyük ve temiz kristal parçaları halinde çıkarılır. İşlenmiş haliyle yüzük, kolye, broş gibi takılarda kullanılmaktadır.

Değerini artıran özellikleri; şeffaflık derecesi, içinin temizliği ve en önemlisi, renginin koyuluk derecesidir. Akuamarin taşının, eski zamanlarda deniz yolculuklarında kazadan koruduğuna ve doğaüstü güçler sağladığına inanılırdı.