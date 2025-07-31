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Allah Yazlılı Küfi Sanatı Onix Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA782
Öne Çıkan Bilgiler
Kadim hat sanatının ihtişamı, modern ustalıkla buluşuyor…
Bu özel tasarım yüzükte, İslam sanatının en etkileyici yazı biçimlerinden biri olan Küfi hat ile “Allah” lafzı, siyahın asaletiyle özdeşleşen doğal oniks taşının kalbine işlenmiştir.
Gövdesi ise %100 925 ayar gümüşten üretilmiş, klasik kalem işi motifler
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.518,00 TL
Havale Fiyatı : 3.342,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA782
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 14*19 mm
Kullanılan TAŞ: Oniks Taşı
Ağırlık: 11,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Allah Yazlılı Küfi Sanatı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Allah Yazılı Küfi Sanatı Oniks Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Kadim hat sanatının ihtişamı, modern ustalıkla buluşuyor…
Bu özel tasarım yüzükte, İslam sanatının en etkileyici yazı biçimlerinden biri olan Küfi hat ile “Allah” lafzı, siyahın asaletiyle özdeşleşen doğal oniks taşının kalbine işlenmiştir.
Gövdesi ise %100 925 ayar gümüşten üretilmiş, klasik kalem işi motiflerle çevrelenmiştir.

Hem manevi derinlik hem de estetik zarafet taşıyan bu yüzük, stilinizi tamamlayan değil; duruşunuzu yansıtan bir parçadır.

Küfi Yazı Sanatı: Geometrik Asalet

İslam kaligrafisinin en eski ve etkileyici formlarından biri olan Küfi yazı, karakteristik köşeli hatları ve dengeli yapısıyla dikkat çeker.
Yüzüğün merkezinde yer alan "Allah" lafzı, bu geleneksel sanat anlayışıyla yazılarak modern takı tasarımına taşınmıştır.

Bu tasarım sadece görsel bir ifade değil; aynı zamanda tevhid inancının derin bir yansımasıdır.

Doğal Oniks Taşı: Koruyucu ve Dinginleştirici Enerji

Simsiyah rengiyle gizemi ve asaleti temsil eden oniks taşı,

  • Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına,

  • Odaklanmayı artırdığına,

  • Ruhsal denge sağladığına inanılan doğal taşlardan biridir.

Üzerindeki “Allah” yazısı ile birlikte taşıyana güven, teslimiyet ve iç huzur aşılar.

925 Ayar Gümüş ve Usta İşçilik

Yüzüğün tamamı 925 ayar gümüşten üretilmiştir.
Yan kısımlarındaki kalem işi motifler, Osmanlı ve Selçuklu sanatından ilhamla elde işlenmiş, her detay ustalıkla tamamlanmıştır.

Hem günlük kullanımda şıklık arayanlara hem de koleksiyonuna manevi bir değer katmak isteyenlere hitap eder.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Doğal oniks taşı üzerinde Küfi yazı ile “Allah” lafzı

  • Geleneksel el işçiliği ile kalem işi motifler

  • Gövdede yüksek kalite 925 ayar gümüş

  • Anlamlı, etkileyici ve zamansız bir tasarım

  • Maneviyatı zarafetle taşıyan özel bir yüzük

Kimler İçin Uygun?

  • Hat sanatına ilgi duyanlar

  • Manevi sembolleri zarif tasarımlarla taşımak isteyenler

  • Kendisine ya da sevdiklerine özel, anlamlı bir hediye arayanlar

Tevhidin Zarif Bir Sembolü

Bu yüzük, yalnızca bir aksesuar değil; inancın, sadeliğin ve estetiğin bir birleşimidir.
Parmağınızda taşıdığınızda, sadece bir gümüş yüzük değil; aynı zamanda sanat, mana ve asalet taşımış olursunuz.

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