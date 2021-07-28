TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|KG0933
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ametist, İnci
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Ametist uzunca süre süs ve koruyucu olarak kullanılmıştır. En eski uygulama sarhoşluğu önlemesidir, bu sebeple “ sarhoş edici olmayan “ anlamına gelen Amethystos’dan gelir. Bu taş dini uygulamalar konusunda uzunca bir geçmişe sahiptir. Mısırlılar tarafından endişe ve korkuya karşı koruma olarak kullanılmıştır. Ölüler kitabında kalp üzerine yerleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Çin’de olumlu sonuçlar oluşmasını sağladığına inanılmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Ametist Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyasal Grubu : Oxides
Yapısal Görünümü : Saydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Li, Na
Uyumlu Olduğu Element: Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : 3. Göz, taç
Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Balık, Kova, Başak, Yay
Rengi : Mor, eflatun erguvan
Sembolü Olduğu Hususlar : Adalet, cesaret, doğru karar verebilen akıl ve huzur.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Rusya, Madagaskar, Hindistan, Namibya, Sri Lanka.
İNCİ
Tarihsel olarak inci saflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılan inci kolye bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesinin inci takısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zemini inciden servisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.
İnci Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : İnci, Perle, Lü'lüü (Kuran-ı Kerim'deki adı)
Sertliği : 3
Kimyasal Grubu : Organik bileşikler
Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : CaCO3
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve İkizler (Beyaz, Gri), Yengeç (Beyaz, Pembe), Yay ve Kova (Siyah)
Rengi : Çeşitli Renkler
Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, Sevgi, Evlilik
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kızıldeniz, İran Körfezi, Avustralya Kıyıları, Polinezya, Avusturya, Fransa, İrlanda, İskoçya, Hindistan ve USA.
Kaynak
Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA