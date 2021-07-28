AMETİST

Ametist uzunca süre süs ve koruyucu olarak kullanılmıştır. En eski uygulama sarhoşluğu önlemesidir, bu sebeple “ sarhoş edici olmayan “ anlamına gelen Amethystos’dan gelir. Bu taş dini uygulamalar konusunda uzunca bir geçmişe sahiptir. Mısırlılar tarafından endişe ve korkuya karşı koruma olarak kullanılmıştır. Ölüler kitabında kalp üzerine yerleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Çin’de olumlu sonuçlar oluşmasını sağladığına inanılmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Ametist Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element: Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : 3. Göz, taç

Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Balık, Kova, Başak, Yay

Rengi : Mor, eflatun erguvan

Sembolü Olduğu Hususlar : Adalet, cesaret, doğru karar verebilen akıl ve huzur.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Rusya, Madagaskar, Hindistan, Namibya, Sri Lanka.

İnsanlar üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri vardır.

İnsanlar üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri vardır. Düşünce kontrolü sağlayarak zihinsel kıvraklık verir.

Düşünce kontrolü sağlayarak zihinsel kıvraklık verir. Olumsuz düşüncelerden kurtulmayı sağlar.

Olumsuz düşüncelerden kurtulmayı sağlar. Depresyona karşı faydalıdır.

Depresyona karşı faydalıdır. Karar verme yeteneğini artırır.

Karar verme yeteneğini artırır. Enerjisi yüksek bir taş olması ile birlikte olumsuzluklardan koruduğu ve pozitif enerjisi ile kişiye katkıda bulunur.

Enerjisi yüksek bir taş olması ile birlikte olumsuzluklardan koruduğu ve pozitif enerjisi ile kişiye katkıda bulunur. Migreni tedavi eder.

Migreni tedavi eder. Kanı temizler.

Kanı temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Pozitif yaşam gücü sağlar.

Pozitif yaşam gücü sağlar. Olumlu manevi duyguları artırır.

Olumlu manevi duyguları artırır. Yastık altına koyularak rahatlatıcı bir uyku uyumaya yardımcı olur.

İNCİ

Tarihsel olarak inci saflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılan inci kolye bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesinin inci takısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zemini inciden servisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.

İnci Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : İnci, Perle, Lü'lüü (Kuran-ı Kerim'deki adı)

Sertliği : 3

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve İkizler (Beyaz, Gri), Yengeç (Beyaz, Pembe), Yay ve Kova (Siyah)

Rengi : Çeşitli Renkler

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, Sevgi, Evlilik

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kızıldeniz, İran Körfezi, Avustralya Kıyıları, Polinezya, Avusturya, Fransa, İrlanda, İskoçya, Hindistan ve USA.

Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar.

Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar. İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir.

İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir. Stresi azaltır.

Stresi azaltır. Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır.

Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır. İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler.

İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler. Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.

Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir. Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. İnci , Yeşim taşı ile kullanıldığında ruh halinin düzelmesinde etki sağlar.

Kaynak

Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA