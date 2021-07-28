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Apatit Taşlı Özel Tasarım Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA115
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Apatit Taşlı Faturalı ve Sertifikalı 925 Ayar Gümüş Yüzük Bu Ürünü Sitemiz Üzerinden Kredi Kartı veya Kapıda Ödeme Satın Alabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.668,00 TL
Havale Fiyatı : 3.484,60 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA115
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Doğal Apatit Taşı
Ağırlık:12 gr(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Apatit Taşı Özelikleri ;  
Apatit taşı türleri görünüş bakımından diğer minerallerle kolaylıkla karıştırılırlar. Beril, turmalin, kuvars, ovilin bunlardan birkaçıdır.
Magmatik kayaların büyük bir bölümünde aksesuar mineral olarak bulunur.
  1. Apatit taşının aşağıdaki yararlarının olduğu kabul edilmektedir:
  2. Apatit, öğrenme ve kavrama yeteneğini artırır, ilham kaynaklarını geliştirerek yaratıcılık yeteneği verir.
  3. Özgüven duygusu oluşturur.
  4. Mevcut duygu ve düşüncelerden kurtularak, içe dönüp evrenle bağlantı kurma ve doğru düşünceye ulaşmayı sağlar.
  5. Adaleleri (kasları) güçlendirir.
  6. Yüksek tansiyonu düzenler, normal seviyeye düşürür.
  7. Çalışma şevkini artırarak, isteklerimize ulaşmamızı sağlar.
  8. Koordinasyon becerisini artırır.
  9. Açlık hissini bastırır.
  10. Stresin giderilmesinde ve yüksek ateşin düşürülmesinde yararlıdır.
  11. Apatit, mantık gücünü (aklın işlevini), bedenin dayanıklılığını ve verimliliği artırır.
  12. Lacivert Apatit, içe doğma (sezgi ve ilham) gücünü artırır.
  13. Sarı ve altın sarısı Apatit, kemik erimesinde ve diğer kemik problemlerinde yararlıdır.
  14. Açık mavi Apatit ise kekemeliği azaltır.
Ayrıca Apatit taşının diğer yararlarını öğrenmek için Kalsiyum, Fosfor, Oksijen, Flüor, Klor minerallerinin fonksiyonları ile azlığı ve fazlalığı hande ne gibi sorunlara yol açtığına bakınız.
Ürün Etiketleri
apatit taşlı yüzük
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