Sarı ve altın sarısı Apatit, kemik erimesinde ve diğer kemik problemlerinde yararlıdır.

Ayrıca Apatit taşının diğer yararlarını öğrenmek için Kalsiyum, Fosfor, Oksijen, Flüor, Klor minerallerinin fonksiyonları ile azlığı ve fazlalığı hande ne gibi sorunlara yol açtığına bakınız.