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Apatit Taşlı Özel Tasarım Gümüş Yüzük
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Havale Fiyatı :
3.484,60
TL
%5 İndirim
Apatit Taşı Özelikleri ;
Apatit taşı türleri görünüş bakımından diğer minerallerle kolaylıkla karıştırılırlar. Beril, turmalin, kuvars, ovilin bunlardan birkaçıdır.
Magmatik kayaların büyük bir bölümünde aksesuar mineral olarak bulunur.
- Apatit taşının aşağıdaki yararlarının olduğu kabul edilmektedir:
- Apatit, öğrenme ve kavrama yeteneğini artırır, ilham kaynaklarını geliştirerek yaratıcılık yeteneği verir.
- Özgüven duygusu oluşturur.
- Mevcut duygu ve düşüncelerden kurtularak, içe dönüp evrenle bağlantı kurma ve doğru düşünceye ulaşmayı sağlar.
- Adaleleri (kasları) güçlendirir.
- Yüksek tansiyonu düzenler, normal seviyeye düşürür.
- Çalışma şevkini artırarak, isteklerimize ulaşmamızı sağlar.
- Koordinasyon becerisini artırır.
- Açlık hissini bastırır.
- Stresin giderilmesinde ve yüksek ateşin düşürülmesinde yararlıdır.
- Apatit, mantık gücünü (aklın işlevini), bedenin dayanıklılığını ve verimliliği artırır.
- Lacivert Apatit, içe doğma (sezgi ve ilham) gücünü artırır.
- Sarı ve altın sarısı Apatit, kemik erimesinde ve diğer kemik problemlerinde yararlıdır.
- Açık mavi Apatit ise kekemeliği azaltır.
Ayrıca Apatit taşının diğer yararlarını öğrenmek için Kalsiyum, Fosfor, Oksijen, Flüor, Klor minerallerinin fonksiyonları ile azlığı ve fazlalığı hande ne gibi sorunlara yol açtığına bakınız.
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