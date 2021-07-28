Ashâb arapça sahip kelimesinin çoğuludur. Sahip kelimesi dost, arkadaş yaren anlamlarına gelmektedir. Ashab ise dostlar, arkadaşlar, yarenler anlamına gelir. Kehf ise dağlarda oyulmuş eve benzer mağaralara demektir. Kurânı Kerim’de Kehf sûresinde geçen << Ashabı Kehf >> "yedi uyuyanlar” kafir bir toplumdan kaçıp dağda bir mağaraya sığınan bir grup mü’mine verilen addır. Lügât anlamı olarak Eshâb-ı Kehf Mağara Dostları, Mağara Arkadaşları, Mağara yârenleri anlamına gelmektedir.

Ashabı Kehf Nedir?

Kurânı Kerîm ve İslâm Literatüründeki kavram olarak Eshabı Kehf: Zamanın hükümdarının zulmünden kaçarak bir mağaraya sığınıp, orada 309 yıl uyuyan, uyandıktan sonra da tekrar vefat eden ve Kur’an’da bahsi geçen gençleri ve birde köpekleri Kıtmîr’i ifade etmektedir.

Ashâbı Kehf Kıssası

Kısaca özetlersek; İbn İshak’ın naklettiğine göre, Ashâb-ı Kehf, İsa aleyhisselâm’ın tebliğ ettiği din üzere amel eden birkaç gençtir. Roma toplumu ve bölge valisi [Dakyanus] bir rivayete göre kendisine başka bir rivayete göre putlara inanmaya zorladığı gençleri öldürmek için harakete geçti. Eshabı kehf gençleri dinlerini korumak için dağda bir mağaraya sığındılar. Cenâbı Hak onları düşmanlarından korumak ve öldükten sonra dirilmeye ibret için 309 yıl mağarada uyuttu.

7 genç uyandıklarında birkaç saat uyuduklarını sandılar. İçlerinden biri, birşeyler almak için kasabaya indi. Cebindeki paradan ve kasaba halkının anlattıklarından 3 asır uyuduklarını farkettiler.