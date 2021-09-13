Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Eski kaynaklardan Barbaros hayrettin paşa sancağı

Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde bulunan mübarek sancak

sancağının en üstünde

نصرا من الله ففتح قريب فبشر المؤمنين يامحمد «Nasr'un minallahi ve fethun kariybun ve beşşiril mü'mi-niyne» "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. (Ya Muhammed) Mü'minlere müjde ver" (Saff Suresi 13.) ayet-i kerimesi bulunmaktadır.

Sancağın ortasında

çatal şeklindeki kılıç ise Hz. Ali'nin meşhur kılıcı Zülfikar'dır.

Dikkatli bakılınca görülen kılıcın yanındaki beyaz el,

"pençe-i al-i aba"dır.

Bu el Hz Muhammed(S.A.V.), kızı Fatma, damadı Hz. Ali ve torunları Hasan ve Hüseyin olmak üzere 5 kişiyi temsil etmektedir.

Sancağın dört köşesinde bulunan hilal içerisindeki yazılarda

4 halifenin (Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali'nin) isimleri yazılıdır.

Hz. Süleyman (A.S.)'ın mührü ise geçmişte müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan ve Mühr-ü Süleyman olarak bilinen Rahmani bir simgedir.

Bugün Yahudi Sembolü olarak görülen altı köşeli yıldız daha önceleri Türk İslam eserlerinde sıkça kullanılmıştır.