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Barbaros Hayrettin Paşa Sancağı El Yapımı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA335
Öne Çıkan Bilgiler
Barbaros hayrettin paşa sancağı tamamen elde özel kazıma yöntemi ile yapılmıştır, Sadece Osmanlıpazar da!
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
6.111,00 TL
6.111,00 TL
Havale Fiyatı : 5.805,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA335
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Akik Taşı
Ağırlık:14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Barbaros Hayrettin Paşa Bayrağı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Eski kaynaklardan Barbaros hayrettin paşa sancağı
Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde bulunan mübarek sancak
 sancağının en üstünde 
 نصرا من الله ففتح قريب فبشر المؤمنين يامحمد «Nasr'un minallahi ve fethun kariybun ve beşşiril mü'mi-niyne» "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. (Ya Muhammed) Mü'minlere müjde ver" (Saff Suresi 13.) ayet-i kerimesi bulunmaktadır.
 Sancağın ortasında
çatal şeklindeki kılıç ise Hz. Ali'nin meşhur kılıcı Zülfikar'dır.
 Dikkatli bakılınca görülen kılıcın yanındaki beyaz el,
"pençe-i al-i aba"dır. 

Bu el Hz Muhammed(S.A.V.), kızı Fatma, damadı Hz. Ali ve torunları Hasan ve Hüseyin olmak üzere 5 kişiyi temsil etmektedir.

Sancağın dört köşesinde bulunan hilal içerisindeki yazılarda
4 halifenin (Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali'nin) isimleri yazılıdır.

Hz. Süleyman (A.S.)'ın mührü ise geçmişte müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan ve Mühr-ü Süleyman olarak bilinen Rahmani bir simgedir.

 Bugün Yahudi Sembolü olarak görülen altı köşeli yıldız daha önceleri Türk İslam eserlerinde sıkça kullanılmıştır.

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