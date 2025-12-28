TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1910
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Barok İnci Taşı
|Ağırlık:
|7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Barok İnci Özel Tasarım Altın Kaplama Gümüş Yüzük, kusursuzluğu değil, doğal ve özgün güzelliği ön plana çıkaran özel bir tasarımdır. Kendine has formu ile her biri benzersiz olan barok inci, altın kaplama gümüşle buluşarak modern, güçlü ve iddialı bir stil sunar. Standart kalıpların dışına çıkmayı seven kadınlar için tasarlanmıştır.
Barok inci, klasik inciden farklı olarak özgünlüğü ve karakteri temsil eder. Doğallığıyla öne çıkar ve güçlü bir feminen enerji taşır.
Özgünlüğü ve bireyselliği simgeler
Kadınsı zarafetle birlikte güçlü bir duruş sunar
Duygusal denge ve iç huzur sağladığına inanılır
Kendini ifade etme gücünü destekler
Negatif duyguları yumuşatmaya yardımcı olur
Bu yüzük, seri üretimden uzak, özel tasarım anlayışıyla hazırlanmıştır. Altın kaplama detaylar, barok incinin doğal dokusunu vurgulayarak tasarıma sanatsal bir hava kazandırır.
Altın kaplama gümüş gövde, sıcak tonu ve zarif parlaklığıyla barok incinin doğal güzelliğini ön plana çıkarır. Hem modern hem de sofistike kombinler için idealdir.
Özgün ve karakter sahibi takıları seven kadınlar
Klasik yerine modern ve iddialı tasarımları tercih edenler
Sanatsal ve farklı yüzük modelleri arayanlar
Anlamlı ve stil sahibi bir hediye düşünenler
Barok İnci Özel Tasarım Altın Kaplama Gümüş Yüzük, kusurların değil, özgünlüğün zarafetini yansıtan güçlü bir stil parçasıdır.