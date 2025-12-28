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Barok İnci Özel Tasarım Altın Kaplama Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1910
Öne Çıkan Bilgiler
Barok inci özel tasarım altın kaplama gümüş yüzük, özgün formu ve sofistike duruşuyla stiline karakter katar.
Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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3.499,00 TL
Havale Fiyatı : 3.324,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1910
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  mm
Kullanılan TAŞ: Barok İnci Taşı
Ağırlık: 7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
 

Barok İnci Özel Tasarım Altın Kaplama Gümüş Yüzük

Barok İnci Özel Tasarım Altın Kaplama Gümüş Yüzük, kusursuzluğu değil, doğal ve özgün güzelliği ön plana çıkaran özel bir tasarımdır. Kendine has formu ile her biri benzersiz olan barok inci, altın kaplama gümüşle buluşarak modern, güçlü ve iddialı bir stil sunar. Standart kalıpların dışına çıkmayı seven kadınlar için tasarlanmıştır.

✨ Barok İnci Taşının Anlamı ve Kadın Enerjisi

Barok inci, klasik inciden farklı olarak özgünlüğü ve karakteri temsil eder. Doğallığıyla öne çıkar ve güçlü bir feminen enerji taşır.

  • Özgünlüğü ve bireyselliği simgeler

  • Kadınsı zarafetle birlikte güçlü bir duruş sunar

  • Duygusal denge ve iç huzur sağladığına inanılır

  • Kendini ifade etme gücünü destekler

  • Negatif duyguları yumuşatmaya yardımcı olur

💛 Özel Tasarım ve El İşçiliği

Bu yüzük, seri üretimden uzak, özel tasarım anlayışıyla hazırlanmıştır. Altın kaplama detaylar, barok incinin doğal dokusunu vurgulayarak tasarıma sanatsal bir hava kazandırır.

🌿 Altın Kaplama Gümüşün Modern Şıklığı

Altın kaplama gümüş gövde, sıcak tonu ve zarif parlaklığıyla barok incinin doğal güzelliğini ön plana çıkarır. Hem modern hem de sofistike kombinler için idealdir.

👩 Kimler İçin Uygun?

  • Özgün ve karakter sahibi takıları seven kadınlar

  • Klasik yerine modern ve iddialı tasarımları tercih edenler

  • Sanatsal ve farklı yüzük modelleri arayanlar

  • Anlamlı ve stil sahibi bir hediye düşünenler

Barok İnci Özel Tasarım Altın Kaplama Gümüş Yüzük, kusurların değil, özgünlüğün zarafetini yansıtan güçlü bir stil parçasıdır.

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