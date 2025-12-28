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Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük

Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, doğallığı modern zarafetle buluşturan özel bir tasarımdır. Yumuşak yeşil tonlarıyla öne çıkan yeşil ametist taşı, el işçiliğiyle şekillendirilmiş 925 ayar gümüş gövdeyle birleşerek sade, feminen ve dengeli bir görünüm sunar. Günlük stiline doğal bir ışıltı katmak isteyen kadınlar için ideal bir seçimdir.

✨ Yeşil Ametist Taşının Enerjisi ve Kadınlara Etkisi

Yeşil ametist, sakinleştirici ve dengeleyici etkisiyle bilinir. Özellikle ruhsal huzur ve iç denge arayanlar tarafından tercih edilir.

Zihni sakinleştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olduğuna inanılır

Duygusal denge ve iç huzur sağlar

Sezgileri güçlendirdiği kabul edilir

Negatif enerjiyi arındırmaya destek olur

Ruhsal ferahlık ve dinginlik hissi sunar

💍 El İşçiliğiyle Modern Dokunuş

Bu yüzük, seri üretimden uzak, el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Modern ve zarif hatlara sahip tasarımı, yeşil ametist taşının doğal güzelliğini ön plana çıkarır.

🌿 925 Ayar Gümüşün Zarif Uyumu

925 ayar gümüş, hafif ve dayanıklı yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sağlar. Yeşil ametist taşının doğal tonlarıyla mükemmel bir uyum yakalar.

👩 Kimler İçin Uygun?

Doğal ve sade şıklığı seven kadınlar

Modern, feminen ve zarif takıları tercih edenler

Manevi anlamı olan taşlara ilgi duyanlar

Anlamlı ve özel bir hediye arayanlar

Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, doğallığı, zarafeti ve modern duruşuyla stiline sakin bir ışıltı katmak isteyen kadınlar için tasarlanmıştır.