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Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük

Ürün Kodu : OSM1908
Öne Çıkan Bilgiler
Yeşil ametist taşlı el işçiliği 925 ayar gümüş kadın yüzük, sakin rengi ve modern tasarımıyla zarif bir şıklık sunar.
Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Seçiniz :
2.640,00 TL
Havale Fiyatı : 2.508,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1908
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  mm
Kullanılan TAŞ: Yeşil Ametist Taşı
Ağırlık: 4,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
 

Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük

Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, doğallığı modern zarafetle buluşturan özel bir tasarımdır. Yumuşak yeşil tonlarıyla öne çıkan yeşil ametist taşı, el işçiliğiyle şekillendirilmiş 925 ayar gümüş gövdeyle birleşerek sade, feminen ve dengeli bir görünüm sunar. Günlük stiline doğal bir ışıltı katmak isteyen kadınlar için ideal bir seçimdir.

✨ Yeşil Ametist Taşının Enerjisi ve Kadınlara Etkisi

Yeşil ametist, sakinleştirici ve dengeleyici etkisiyle bilinir. Özellikle ruhsal huzur ve iç denge arayanlar tarafından tercih edilir.

  • Zihni sakinleştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olduğuna inanılır

  • Duygusal denge ve iç huzur sağlar

  • Sezgileri güçlendirdiği kabul edilir

  • Negatif enerjiyi arındırmaya destek olur

  • Ruhsal ferahlık ve dinginlik hissi sunar

💍 El İşçiliğiyle Modern Dokunuş

Bu yüzük, seri üretimden uzak, el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Modern ve zarif hatlara sahip tasarımı, yeşil ametist taşının doğal güzelliğini ön plana çıkarır.

🌿 925 Ayar Gümüşün Zarif Uyumu

925 ayar gümüş, hafif ve dayanıklı yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sağlar. Yeşil ametist taşının doğal tonlarıyla mükemmel bir uyum yakalar.

👩 Kimler İçin Uygun?

  • Doğal ve sade şıklığı seven kadınlar

  • Modern, feminen ve zarif takıları tercih edenler

  • Manevi anlamı olan taşlara ilgi duyanlar

  • Anlamlı ve özel bir hediye arayanlar

Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, doğallığı, zarafeti ve modern duruşuyla stiline sakin bir ışıltı katmak isteyen kadınlar için tasarlanmıştır.

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