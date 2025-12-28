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|Stok Kodu:
|OSM1908
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yeşil Ametist Taşı
|Ağırlık:
|4,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, doğallığı modern zarafetle buluşturan özel bir tasarımdır. Yumuşak yeşil tonlarıyla öne çıkan yeşil ametist taşı, el işçiliğiyle şekillendirilmiş 925 ayar gümüş gövdeyle birleşerek sade, feminen ve dengeli bir görünüm sunar. Günlük stiline doğal bir ışıltı katmak isteyen kadınlar için ideal bir seçimdir.
Yeşil ametist, sakinleştirici ve dengeleyici etkisiyle bilinir. Özellikle ruhsal huzur ve iç denge arayanlar tarafından tercih edilir.
Zihni sakinleştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olduğuna inanılır
Duygusal denge ve iç huzur sağlar
Sezgileri güçlendirdiği kabul edilir
Negatif enerjiyi arındırmaya destek olur
Ruhsal ferahlık ve dinginlik hissi sunar
Bu yüzük, seri üretimden uzak, el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Modern ve zarif hatlara sahip tasarımı, yeşil ametist taşının doğal güzelliğini ön plana çıkarır.
925 ayar gümüş, hafif ve dayanıklı yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sağlar. Yeşil ametist taşının doğal tonlarıyla mükemmel bir uyum yakalar.
Doğal ve sade şıklığı seven kadınlar
Modern, feminen ve zarif takıları tercih edenler
Manevi anlamı olan taşlara ilgi duyanlar
Anlamlı ve özel bir hediye arayanlar
Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, doğallığı, zarafeti ve modern duruşuyla stiline sakin bir ışıltı katmak isteyen kadınlar için tasarlanmıştır.