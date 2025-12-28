Lab Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük

TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1907
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|labaratuar Sitrin Taşı
|Ağırlık:
|6,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, modern tasarım anlayışıyla enerjik ve zarif detayları bir araya getiren özel bir yüzük modelidir. Canlı sarı tonlarıyla dikkat çeken sitrin taşı, el işi 925 ayar gümüş gövdeyle buluşarak feminen, güçlü ve ışık dolu bir görünüm sunar. Günlük stilini tamamlamak ya da özel anlarında fark yaratmak isteyen kadınlar için tasarlanmıştır.
Sitrin taşı, pozitif enerjisiyle bilinir ve özellikle kadınlar tarafından canlılığı ve sıcak tonu nedeniyle tercih edilir.
Pozitif düşünceyi ve motivasyonu desteklediğine inanılır
Kendine güven ve içsel gücü artırdığı kabul edilir
Bolluk, bereket ve başarı taşı olarak bilinir
Negatif enerjiyi dönüştürmeye yardımcı olur
Ruh halini yükselten, enerjik bir etki sunar
Bu yüzük, klasik çizgilerden uzak, modern ve sade bir formda tasarlanmıştır. El işi detaylar, yüzüğe özgün bir karakter kazandırırken; taşın ışığı her açıdan estetik bir yansıma oluşturur.
925 ayar gümüş, hem hafifliği hem de zarif parlaklığıyla gün boyu konforlu kullanım sağlar. Sitrin taşının sıcak tonlarını ön plana çıkararak modern şıklığı tamamlar.
Modern ve minimal takıları seven kadınlar
Enerjik, pozitif ve feminen detaylardan hoşlananlar
Günlük kombinlerine şık bir dokunuş eklemek isteyenler
Anlamlı ve stil sahibi bir hediye arayanlar
Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, ışığını stiline yansıtmak isteyen kadınlar için tasarlanmış modern ve enerjik bir parça.