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Lab Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük

Ürün Kodu : OSM1907
Öne Çıkan Bilgiler
Sitrin taşlı yeni model el işi 925 ayar gümüş kadın yüzük, enerjik rengi ve modern tasarımıyla stiline ışıltı katar.
Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Seçiniz :
3.180,00 TL
Havale Fiyatı : 3.021,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1907
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  mm
Kullanılan TAŞ: labaratuar Sitrin Taşı
Ağırlık: 6,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
 

Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük

Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, modern tasarım anlayışıyla enerjik ve zarif detayları bir araya getiren özel bir yüzük modelidir. Canlı sarı tonlarıyla dikkat çeken sitrin taşı, el işi 925 ayar gümüş gövdeyle buluşarak feminen, güçlü ve ışık dolu bir görünüm sunar. Günlük stilini tamamlamak ya da özel anlarında fark yaratmak isteyen kadınlar için tasarlanmıştır.

✨ Sitrin Taşının Enerjisi ve Kadınlara Etkisi

Sitrin taşı, pozitif enerjisiyle bilinir ve özellikle kadınlar tarafından canlılığı ve sıcak tonu nedeniyle tercih edilir.

  • Pozitif düşünceyi ve motivasyonu desteklediğine inanılır

  • Kendine güven ve içsel gücü artırdığı kabul edilir

  • Bolluk, bereket ve başarı taşı olarak bilinir

  • Negatif enerjiyi dönüştürmeye yardımcı olur

  • Ruh halini yükselten, enerjik bir etki sunar

💍 Modern El İşi Tasarım

Bu yüzük, klasik çizgilerden uzak, modern ve sade bir formda tasarlanmıştır. El işi detaylar, yüzüğe özgün bir karakter kazandırırken; taşın ışığı her açıdan estetik bir yansıma oluşturur.

🌿 925 Ayar Gümüşün Zamansız Şıklığı

925 ayar gümüş, hem hafifliği hem de zarif parlaklığıyla gün boyu konforlu kullanım sağlar. Sitrin taşının sıcak tonlarını ön plana çıkararak modern şıklığı tamamlar.

👩 Kimler İçin İdeal?

  • Modern ve minimal takıları seven kadınlar

  • Enerjik, pozitif ve feminen detaylardan hoşlananlar

  • Günlük kombinlerine şık bir dokunuş eklemek isteyenler

  • Anlamlı ve stil sahibi bir hediye arayanlar

Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük, ışığını stiline yansıtmak isteyen kadınlar için tasarlanmış modern ve enerjik bir parça.

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