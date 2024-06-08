Celcelutiye Duası

Celcelutiye Duası en önemli ve şifalı dualardan biridir. Müslümanların Allah(CC) rızası için okudukları ve en makbul dualardan biri olarak bilinmektedir. Celcelutiye duası Hazreti Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Celcelutiye duası aynı zamanda Hazreti Ali(ra) tarafından da kaside haline getirilmiştir.

Celcelutiye Duası Nedir?

Celcelutiye duası içerisinde Allah’ın en büyük ve en yüce ismi olan İsm-i Azam gizlenmiştir. Celcelutiye duasını sürekli okuyan kişinin hem ahiret hem de dünya işlerinin kolaylaşacağı müjdelenmiştir.

Celcelutiye kelime anlamı olarak bir isimler hazinesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Oldukça tesirli olan ve büyük faziletleri olduğu müjdelenen Celcelutiye duasının kendisinin bir zımni vahiy olduğu kabul edilmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması ise Peygamber Efendimize bırakılmıştır.

Celcelutiye Duasının Faziletleri Nelerdir?

Celcelutiye duasının faziletlerini kazanmak için duanın Arapçasını okumak daha yararlıdır. Ancak Arapça okumayı bilmiyor iseniz Celcelutiye duasını dinleyebilirsiniz.

Ruhani sıkıntılardan sizleri kurtarır.

Sürekli olarak meydana gelen ve nedensiz oluşan manevi sıkıntıların son bulmasını sağlar.

Evinize ve iş yerlerinize bolluğu ve bereketi getirir.

Her türlü beladan ve musibetten korunmanızı sağlar.

Tüm yersiz korku ve endişelerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinize ferahlık verir.

Arzu ettiğiniz tüm murat ve niyazlarınıza daha kısa sürede kavuşabilirsiniz.

Celcelutiye Duası Nasıl Okunmalıdır?

Celcelutiye duasının Arapça halinin okunması her zaman daha etkili olmaktadır. Ancak dilerseniz Arapçasını dinleyebilir veya Celcelutiye duasını Türkçe olarak da okuyabilirsiniz. Celcelutiye duasının faziletlerinden yararlanmak için duayı okurken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kuraklık için Celcelutiye duasını 31 defa okumalısınız.

Korkularınızdan kurtulmak ve üzerinizdeki kötülükleri def etmek için bir Pazar sabah Vefk vaktinde duayı üzerinizde taşımalı ve okumalısınız.

Hem aile içinde hem de iş hayatınızda gerekli sevgiyi ve hürmeti görebilmek için Celcelutiye duası pazartesi günleri misk, gül suyu ve safran ile yazılarak okunmalı ve üzerinizde taşınmalı.

Eğer hamile iseniz Celcelutiye duasını üzerinizde taşıyarak daha rahat bir şekilde doğum yapabilirsiniz.

Hastalığa yakalandıysanız hastalıktan kısa süre içinde kurtulmak için her gün düzenli olarak Celcelutiye duasını okumalı ve sürekli üzerinizde taşımalısınız.

Yangına ve ateş karşı korkularınızın gitmesi için de Celcelutiye duasını 7 kez okumalısınız.

Yeşil akik taşı, yaygın olarak çeşitli fiziksel, duygusal ve ruhsal faydalar sunduğuna inanılan doğal bir taş olarak bilinir. İşte yeşil akik taşının faydalarından bazıları:



Fiziksel Faydaları:

Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılır.

Sindirim Sistemi: Sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Detoks Etkisi: Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olabileceği düşünülür.

Ağrı Giderici: Baş ağrısı ve diğer ağrıları hafifletebileceği söylenir.



Duygusal Faydaları:

Stres Azaltma: Stresi ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Huzur ve Sakinlik: Zihinsel sakinlik ve huzur sağlar.

Duygusal Denge: Duygusal dengeyi sağlar ve içsel huzuru artırır.

Kendine Güven: Kendine olan güveni artırır ve duygusal olarak daha güçlü hissettirir.



Ruhsal Faydaları:

Negatif Enerjileri Temizleme: Negatif enerjileri uzaklaştırdığına inanılır.

Pozitif Enerji: Pozitif enerji akışını artırır.

Meditasyon: Meditasyon sırasında kullanılabilir ve ruhsal farkındalığı artırabilir.

Koruma: Kötü enerjilere karşı koruma sağladığına inanılır.

Yeşil akik taşı, genellikle şifa taşı olarak kabul edilir ve birçok kişi tarafından çeşitli ritüellerde ve günlük yaşamda kullanılır.