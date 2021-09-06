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Ceyd Doğal Taşlı Unisex Bileklik

Ürün Kodu : OSM1191
Öne Çıkan Bilgiler
Ceyd Doğal Taşlı Unisex Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.551,00 TL
Havale Fiyatı : 1.473,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1191
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8*8mm
Kullanılan TAŞ:Ceyt Taşı
Ağırlık:9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Ceyd Taşı

Ceyd Taşı, farklı sertlik derecelerine sahip olan hefrit ve jadet taşlarının birleşimi ile oluşturulmuş taşlardır. Saadet ve fazilet getirdiğine inanılan doğal taş, aynı zamanda ruhsal hastalıklara karşı etkili bir tedavi edici özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzde piyasada ceyd taşının fazlaısyla sahte modelleri bulunmaktadır. Bu nedenle de bu taşı kullanmak istiyorsanız en doğru ve güvenilir adreslerden tercih etmeniz en doğrusu olacaktır.

Kategorimiz içerisinde ceyd taşı ile el işçiliği üretimi olan tesbih, kolye, yüzük ve bileklik birçok model yer almaktadır. Modellerin her birisi özel tasarım olmakla birlikte aynı zamanda tamamen orijinal ve %100 doğal ceyd taşından üretilmiş modellerdir. Kategoriyi inceleyerek siz de hemen bu eşsiz güzellikteki modelleri inceleyebilirsiniz.

Ceyd Taşı Faydaları Saymakla Bitmiyor

Gevşetici enerjisi sayesinde ruhsal sıkıntı ve sorunları ortadan kaldıran ceyd taşı, ayrıca hücrelerinizi yeniler ve hem daha sağlıklı hem de daha uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Böbrek ve mesane işlevlerini yerine getirmesinde son derece etkili bir doğal taştır.

Ruhsal hastalıkların tedavisinde doğal etkiye sahip olmakla birlikte aynı zamanda iç organların hastalıklarının tedavisinde de son derece fayda sağlamaktadır. Sizler de ceyd taşının estetik görünümünden ve faydalarından yararlanarak tarzınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız kendiniz ve değer verdiğiniz insanlar için en şık modelleri seçerek tüm gözleri tarzınız ile üzerinize çekebilirsiniz.

Ürün Etiketleri
ceyt taşı
erkek bileklik
bileklik
ceyt taşı bileklik
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