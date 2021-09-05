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Doğal Siyah İnci Unisex Bileklik

Ürün Kodu : OSM1184
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Siyah İnci Unisex Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.716,00 TL
Havale Fiyatı : 1.630,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1184
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:İnci Taşı
Ağırlık:9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:



İnci Taşı

İnci Taşı, özellikle kadınlar için çok sevilen ve birçok takıda tercih edilen hem şık hem de faydaları olduğu bilinen doğal taşlardan bir tanesidir. Psikolojik rahatsızlıklar, duygu ve düşünceler üzerinde doğrudan etkileri olması sayesinde kolye, küpe ve bileklik gibi birçok farklı takının üretiminde kullanılır. Estetik duruşu ile boyun, parmak ve bilek gibi her alanda şıklığını koruyan ve şıklığınızı ikiye katlayarak tarzınızı ön plana çıkaran taştır.

Faydaları ile işlevsel, şıklığı ile estetik olan inci taşının takı ve aksesuar üretimi alanında da kullanımı son derece yaygındır. Kolye ve küpe modellerinin yanı sıra yüzük ve tesbih gibi aksesuarlarda da son derece şık bir görünüm sergilemektedir. Kategorimiz içerisinde de sayısız birçok model sizlerin beğenisine sunulmuştur.

İnci Taşının Bilinmeyen Faydaları

Kalsiyum oranı bakımından zengin olan inci taşı; vücuttaki diş ve kemik gibi kalsiyuma ihtiyaç duyan yapıları güçlendirme özelliği ile bilinen doğal taştır. Şans taşı olarak da bilinen inci taşı, kullanan kişilerin talihini ve şansını açtığına inanılır. Negatif enerjisi ve olumsuz duyguları tamamen temizleyerek yerini pozitif enerjiye ve güzel düşüncelere bırakır.

Piyasada son dönemlerde sahteleri çok fazla bulunuyor olsa da gerçek inci taşı, kişiye özgüven verirken ruha kusursuz bir huzur verir. Dikkatinizi toplamaya yardımcı olurken aynı zamanda yaratıcılığınızı ve kendinize olan güveni arttırır. Sizler de tarzınızı hem faydalı hem en şık şekilde aksesuarlar ile ön plana çıkarabilirsiniz.

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