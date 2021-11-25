Stok Kodu: OSM1369 Metaryel: Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Havlit Taşı Ağırlık: 10 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:





Havlit Taşı

Havlit Taşı içerisinde yoğun oranda kalsiyum borat vardır. Şık görünümünün yanı sıra aynı zamanda kişiye pozitif ve anlayışlı bir kişilik kazandırmada büyük yardımcıdır. Ruhsal sağlığa huzur kazandırırken aynı zamanda uzmanlar tarafından meditasyon sırasında kullanılması gereken bir taş olduğu belirtilmiştir. Etkili bir sakinleştirici olduğundan günümüzde faydaları öğrenildikçe kadın ve erkekler tarafından bu taş ile yapılan takılar yaygın olarak tercih edilir.

Kullanan kişilere ruhsal mutluluk ve haz veren bir taş olmakla birlikte aynı zamanda ilham verirken yaratıcılığı arttırır. Sizler de bu doğal taşın faydalarını görmek ya da sevdiklerinizin bu faydalardan yararlanmasını istiyorsanız kategorimize göz atarak taş ile üretilmiş takı ve aksesuarları inceleyebilirsiniz.

Havlit Taşının Faydaları

Ruhsal sıkıntı ve strese karşı iyi geldiği bilinen havlit taşı, aynı zamanda kas ve eklem ağrıları üzerinde iyileştirici etki gösterir. Vücuttaki negatif enerjinin yerine pozitif enerji sunmakla birlikte aynı zamanda kan dolaşımını düzenlediği için tansiyon ve kalp hastalıkları üzerinde de olumlu bir etkisi olduğu bilinir.

Migren ve baş ağrısı çekiyorsanız o halde bu taşın faydalarını görebilirsiniz. Sindirim sistemi gibi hastalıklarda da ciddi fayda sağlayan havlit taşı ile yapılmış aksesuarlar da bu bağlamda sevdikleriniz için tercih edebileceğiniz en özel hediye alternatifleri başında gelmektedir. Hemen ürünlere göz atarak siz de tamamen doğal olan bu ürünleri kendinize ve sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz.