 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Doğal Havlit Taşı Bay- Bayan Bileklik

Ürün Kodu : OSM1369
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal taşların saymakla bitmeyen faydalarını göz önünde bulundururken Havlit taşı da önemli bir yer kapsıyor. Huzur ve sakinlik veren, styrese iyi gelen, kalsiyum dengesini sağlayan Havlit taşı sizin için uygun fiyatlara...
Hediyesi :
1.679,00 TL
Havale Fiyatı : 1.595,05 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1369
Metaryel:
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:Havlit Taşı
Ağırlık:10 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:


Havlit Taşı

Havlit Taşı içerisinde yoğun oranda kalsiyum borat vardır. Şık görünümünün yanı sıra aynı zamanda kişiye pozitif ve anlayışlı bir kişilik kazandırmada büyük yardımcıdır. Ruhsal sağlığa huzur kazandırırken aynı zamanda uzmanlar tarafından meditasyon sırasında kullanılması gereken bir taş olduğu belirtilmiştir. Etkili bir sakinleştirici olduğundan günümüzde faydaları öğrenildikçe  kadın ve erkekler tarafından bu taş ile yapılan takılar yaygın olarak tercih edilir.

Kullanan kişilere ruhsal mutluluk ve haz veren bir taş olmakla birlikte aynı zamanda ilham verirken yaratıcılığı arttırır. Sizler de bu doğal taşın faydalarını görmek ya da sevdiklerinizin bu faydalardan yararlanmasını istiyorsanız kategorimize göz atarak taş ile üretilmiş takı ve aksesuarları inceleyebilirsiniz.

Havlit Taşının Faydaları

Ruhsal sıkıntı ve strese karşı iyi geldiği bilinen havlit taşı, aynı zamanda kas ve eklem ağrıları üzerinde iyileştirici etki gösterir. Vücuttaki negatif enerjinin yerine pozitif enerji sunmakla birlikte aynı zamanda kan dolaşımını düzenlediği için tansiyon ve kalp hastalıkları üzerinde de olumlu bir etkisi olduğu bilinir.

Migren ve baş ağrısı çekiyorsanız o halde bu taşın faydalarını görebilirsiniz. Sindirim sistemi gibi hastalıklarda da ciddi fayda sağlayan havlit taşı ile yapılmış aksesuarlar da bu bağlamda sevdikleriniz için tercih edebileceğiniz en özel hediye alternatifleri başında gelmektedir. Hemen ürünlere göz atarak siz de tamamen doğal olan bu ürünleri kendinize ve sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz.

Ürün Etiketleri
erkek bileklik
doğal taşlı bileklik erkek
doğal taşlı bileklik
havlit taşı bileklik
bileklik erkek
bileklik
doğal taşlı bileklikler
doğal taşlı bileklik bayan
doğal taşlı bileklik erkek
doğal taşlı bileklik
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.