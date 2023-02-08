Stok Kodu: DUA588 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Larimar Taşı Ağırlık: 7,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: ALLAH (c.c) Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Larimar Taşı



Larimar Taşı, sahip olduğu denizi andıran mavi rengi ile görenleri kendisine adeta hayran bırakacak bir üründür. İçindeki yoğun olarak bulunan doğal bakır mineralinden rengini almıştır. Bazı coğrafyalarda “Atlantis Taşı” ya da “Yunus Taşı” olarak da bilinir. Doğada beyaz, açık mavi ve mavi-yeşil tonlarında bulunabilmektedir.



Bazalt kayalıkları altında bulunsa da aslen volkanik kayaçlarda oluşumu asırlar öncesine dayanan bir taştır. Grubun en nadir taşlarından birisi olması nedeni ile diğer doğal taşlar ile kıyaslandığında fiyatları biraz daha yüksektir. Ancak faydaları ve estetik görünümü ile yoğun ilgi gören larimar taşı, kullanıldığı her takı ve aksesuara ayrı bir şıklık katmaktadır.



Larimar Taşı Ne İşe Yarar?



Boğaz çakralarına iyi geldiği bilinen larimar taşı, boğaz çakralarını düzenleyerek aynı zamanda konuşma ve iletişim sorunu yaşayan kişilerde ciddi bir etkiye sahiptir. Şans taşı olarak bilinir ve bu taşı kullanan kişileri nazara karşı koruma altına alır. Tüm tiroid bezi sorunlarının tedavisinde büyük etki göstermekle birlikte aynı zamanda kişiyi sakinleştirip rahatlattığı için meditasyonda kullanılması gereken taşların da başında gelir.



Büyüme hormonunun gelişmesinde ve uyku problemlerinin çözülmesinde önemli rol oynayan larimar taşı; yüzük ve kolye gibi birçok farklı tasarımlarda kullanılır. Sizler de tüm bu tasarımlara kategorimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Bu tasarımlar sevdiğiniz ve değer verdiğiniz insanlara da alabileceğiniz en özel hediye seçenekleri arasında yer alıyor.