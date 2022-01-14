Stok Kodu: DUA422 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 21 mm Kullanılan TAŞ: Malahit Taşı Ağırlık: 17,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

AYET-EL KÜRSİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.







AYETEL KÜRSİ ANLAMI (MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.

Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.

Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.

O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?

O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)

O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,

O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

O, yücedir, büyüktür.







Malahit Taşı



Malahit Taşı, birbirinden farklı özellikleri neticesinde takı ve mücevherat üretiminde yaygın olarak tercih edilir. Aynı zamanda sanat, zanaat ve süs eşyalarının üretiminde de kullanıldığından kullanım alanı yaygın ve insan vücudu üzerindeki etki alanı da geniş olan doğal taştır. Halk arasında arınma ve temizlenme taşı olarak bilinir. “Bakır cevheri” ve “Bakır taşı” isimleri ile de bilinen malahit taşı, görüntüsü ve faydaları ile rağbet gören taşlar arasındadır.



Yarı şeffaf, parlak yeşil, siyaha dönük yeşil, opak ve şeffaf renk gibi farklı ton ve yapılarda doğada bulunabilir. Görüntüsü adeta böbreği andırır ve sertliği 3 ila 4 arasında olduğundan ötürü yumuşak ve kırılabilir bir taş olduğunu söylemek mümkündür.



Malahit Taşı Özellikleri ve Faydaları



Ticari başarının sembolü haline gelen malahit taşı; suçluluk, cesaret eksikliği, kaygı ve özgüven eksikliği gibi tüm duyguları kafanızdan atmanıza yardımcı olur. Eğer uzun süreli seyahatlerde mide bulantısı problemi yaşıyorsanız bu taş, seyahat sırasında mide bulantısı problemlerinize de iyi gelen bit taştır.



Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi sayesinde vücut üzerindeki ağrıyan bölgenin ağrısını kısa sürede dindirir. Bunun için taşı,ağrıyan bölgenin üzerine koyup temas ettirmeniz yeterlidir. Malahit taşı, temas halinde tüm faydalarını en yüksek seviyede gösteren doğal taş olduğundan bu taşı doğal hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz gibi kullanıldığı takı ve aksesuarları tercih ederek faydalarının yanı sıra şıklığından da faydalanabilirsiniz.