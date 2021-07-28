Opal Doğal Taşı

FİZİKSEL ETKİLERİ

RUHSAL ETKİLERİ

Önsezi yeteneğini güçlendirir. Öfke ve kızgınlığı yok eder. Kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Kişiye, kendini ifade edebilmesi için gereksinim duyduğu içsel gücü ve yürekliliği sağlar. Opal Taşı Kişiyi, özgürlüğünü kısıtlayan yanlış inançlarından kurtarır.Özgürlük ve bağımsızlık taşıdır,kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Güven veren ve negatif duyguları emen bir taştır.