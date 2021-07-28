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Doğal Orjinal Mercan Taşlı Kolye

Ürün Kodu : HDK024
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Orjinal Mercan Taşlı Kolye Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
Hediyesi :
8.457,00 TL
Havale Fiyatı : 8.034,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:HDK024
Metaryel:925 Ayar Gümüş Aparat
Boyut:46,40 cm
Kullanılan TAŞ:Doğal Mercan Taşı
Ağırlık:13,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Mercan Taşı Yapısal Özellikleri 
 Mercan, Kuran-ı Kerim’de sözü edilen sınırlı sayıdaki nesnelerden biridir. Rahman süresinde, inci ile birlikte de anılır ve Allah (c.c.)’ın önemli nimetlerinden biridir. Organik bir taştır. İlkel organizmalar olan mercan poliplerinin kireçleşmiş iskeletlerinden oluşur. Kireç karbonatı, magnezyum florüt ve kalsiyumdan oluşmaktadır.
Mercanın kimyasal bileşiminde kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat ve eser miktarda bazı organik maddeler bulunur. Parlatıldığında cama benzer bir görünüşe bürünür. Mücevher ticaretinde, kırmızı, pembe ve beyaz mercanlar en gözde olanlardır.
Mercan ısıya, asitlere ve sıcak eriyiklere karşı duyarlıdır ve üzerinizde taşıdığınızda rengi solabilir. Mercan standart parlatma aygıtlarından çok testere, bıçak ve eğe ile işlenir. Caam plastik ve başka minerallerden yapılmış taklitleri vardır. Mercan su dibinin ağ ile taranmasıyla bulunur.
Doğal mercan, tahıl veya ahşap görünümünde ve sertliğindedir. Doğal mercanın ilk ayırıcı özelliği rengi ile pütürlü ve lekeli olmasıdır. Pütürsüzleri ya düzeltilmiştir yada sahtedir. Rengi aşırı belirgin olanları boyalı, hiç lekesi olmayanlarında büyük olasılıkla sahtedir. En değerlisi kırmızı mercandır. Denizlerin akciğeri olarak kabul edilir.
Mercan Taşı Faydaları 
 Gümüş ve bakırla birlikte kullanıldığında yararı daha çok görülür. Kolye ve gerdanlık şeklinde kullanılacaksa mercanın ağırlığının 10 gram kadar olması, yüzük şeklinde kullanılacaksa sağ elin dördüncü parmağına takılması tavsiye edilmektedir.
  • Başta sedef hastalığı olmak üzere, pek çok cilt hastalığında tedavi amacıyla kullanılır.
  • Kalbi ve dalağı kuvvetlendirir.
  • Aile içinde ve arkadaşlar arasında saygınlığı güçlendirir.
  • Atılacak adımlarda bilinçli ve kararlı olmayı, olumsuz yargılamalara karşı güçlü olmayı sağlar.
  • Eleştiri ve zıtlaşmalar ile karşılaşıldığı durumlarda kararlığın sürmesini sağlar.
  • Kişinin ruhsal anlayışını güçlendirir.
  • Konsantrasyon eksikliğini giderir.
  • Onaylanmama korkusu ile girişilemeyen başlangıçlar için kişiyi yüreklendirir.
  • Saflığın ve dengenin korunmasını sağlar.
  • Özellikle kırmızı ve pembemsi cinsi dikkat çekici olduğundan nazara karşı etkilidir.
  • Bebekler ve çocukla r için, çocuk hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştirici kabul edilir.
  • Akıl zeka kıvraklığı verir, hafızayı kuvvetlendirir.
  • Kan dolaşım sistemini sağlıklı tutar, kanla ilgili hastalıkların tedavisine yardım eder.
  • Hormonal sistemi dengeler ve sağlıklı tutar.
  • Ev ve ailedeki olumsuzlukları ve olumsuz enerjiyi ortadan kaldırır, huzur ve ferahlık oluşturur.
Önemli Not 
 Kırmızı mercan taşı, diğer mercanlara nazaran daha pahalı bir taştır. Bundan dolayı piyasada genelde rengi kırmızıya boyanmış ve daha ucuz olan beyaz mercanlar satılır. 
Ürün Etiketleri
mercan kolye
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