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Doğal Pembe Kuvars Taşlı Kolye

Ürün Kodu : HDK021
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Pembe Kuvars Taşlı Kolye Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
Hediyesi :
9.196,00 TL
Havale Fiyatı : 8.736,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:HDK021
Metaryel:925 Ayar Gümüş Aparat
Boyut:45,40 cm
Kullanılan TAŞ:Pembe Kuvars Taşı
Ağırlık:38,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

PEMBE KUVARS TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Pembe Kuvars Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Yapısal Özellikleri
Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır. Rengi Uçuk pembeden gül kırmızısına doğru değişir. Aşk taşı olarak ünlenmiştir.
Beden hücrelerini yeniler, bu suretle hem hastalıkları tedavi eder, hemde bedeni dinçleştirir. İç barışı ve uyumu sağlar. Böbrek, akciğer, karaciğer, kalp gibi organların sistemlerini sağlıklı tutar. Yaraları, anjini, astımı ve görme bozukluklarını iyileştirir. Radyasyonun kötü etkilerinden korur. Depresyon halini ortadan kaldırır ya da en az seviyeye indirir. Kişinin kendisinden hoşnut olmasını ve kendine değer vermesini sağlar. Özgüven duygusu verir. hayatı sevmenizi sağlar.
Pembe Kuvars Faydaları
Kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok ettiği gibi pozitif enerjiyi toplar, aktive eder ve biriktirir. Düşünce formlarını aktive öden bir özelliği de vardır. Kuvars kristalinin bilinen diğer faydaları;
  • Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar.
  • Cep telefonu, telsiz gibi cihazlardan yayılan radyasyonu toplar.
  • Zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir.
  • Tene temas ettirerek kıyafet altında taşındığı taktirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjisinden korur. Pozitif insanlar içindeyseniz taşınızı görünür şekilde takın. Böylece çevrenizdeki insanların pozitif enerjisini toplar.
  • Baş ağrısını hafifletici özelliği vardır.
  • Sindirim ve kan dolaşımı sistemini sağlıklı tutar, hastalanırsa iyileştirir.
  • Göz için sağlıklıdır. kartal görüşü ve gücü verir.
  • Duygusal dengeleyicidir. Beyin fonksiyonlarını uyarır.
Önemli Not
  1. Kristalinizi bir ametistin yanında bırakmanız da temizlenmesini sağlar. Bunun için iki kristal alıop, birini temizlerken diğerini kullanabilirsiniz. Temizlediğiniz bir kristale başka insanların dokunmasına izin vermeyiniz.
  2. Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, yeni satın aldığınız bir kristali kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek üzerindeki negatif enerjiden arındırın.
  3. Kristaller onun enerjisine alışık olmayanlarda ilk başlarda baş ağrısına sebep olabilir. Böyle bir durumda ara sıra kristalinizi çıkarın. Ancak enerjisine alıştığınız zaman sürekli olarak takabilirsiniz.
  4. İçi berrak olan kuvarsa Erkek Kuvars içi dumanlı olan kuvarsa Dişi Kuvars denir. Kristal kümelerinde genelde ikisi bir arada bulunur. Erkek kuvars berrak oluşu nedeniyle zihinsel karışıklık ve karamsarlık yaşayan kişiler üzerinde, olumlu bir etki yapar. İnsan üzerinde uyarıcı, harekete geçirici bir etkisi vardır. Dişi kuvars ise donuk bir yapıya sahiptir. Görünüşü erkek kuvars kadar güzel olmasa da çok daha fazla özelliğe sahiptir. Zihinsel, duygusal yada fiziksel bir eylem sonucu oluşan şiddetli baş ağrılarında ağrıyı azaltır
Ürün Etiketleri
pembe kuvars taşi
pembe kuvars kolye
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