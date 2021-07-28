PEMBE KUVARS TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Pembe Kuvars Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?

Yapısal Özellikleri

Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır. Rengi Uçuk pembeden gül kırmızısına doğru değişir. Aşk taşı olarak ünlenmiştir.

Beden hücrelerini yeniler, bu suretle hem hastalıkları tedavi eder, hemde bedeni dinçleştirir. İç barışı ve uyumu sağlar. Böbrek, akciğer, karaciğer, kalp gibi organların sistemlerini sağlıklı tutar. Yaraları, anjini, astımı ve görme bozukluklarını iyileştirir. Radyasyonun kötü etkilerinden korur. Depresyon halini ortadan kaldırır ya da en az seviyeye indirir. Kişinin kendisinden hoşnut olmasını ve kendine değer vermesini sağlar. Özgüven duygusu verir. hayatı sevmenizi sağlar.

Pembe Kuvars Faydaları

Kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok ettiği gibi pozitif enerjiyi toplar, aktive eder ve biriktirir. Düşünce formlarını aktive öden bir özelliği de vardır. Kuvars kristalinin bilinen diğer faydaları;

Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar.

Cep telefonu, telsiz gibi cihazlardan yayılan radyasyonu toplar.

Zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir.

Tene temas ettirerek kıyafet altında taşındığı taktirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjisinden korur. Pozitif insanlar içindeyseniz taşınızı görünür şekilde takın. Böylece çevrenizdeki insanların pozitif enerjisini toplar.

Baş ağrısını hafifletici özelliği vardır.

Sindirim ve kan dolaşımı sistemini sağlıklı tutar, hastalanırsa iyileştirir.

Göz için sağlıklıdır. kartal görüşü ve gücü verir.

Duygusal dengeleyicidir. Beyin fonksiyonlarını uyarır.

Önemli Not