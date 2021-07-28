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Dumanlı Kuvars Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : KG0636
Öne Çıkan Bilgiler
Dumanlı Kuvars Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
3.977,00 TL
Havale Fiyatı : 3.778,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0636
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Dumanlı Kuvars
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

DUMANLI KUVARS

Dumanlı Kuvars Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Dumanlı Kuvars, Hayalet Taşı, Rüya Taşı

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 1.5

Kimyasal Formülü : SiO²

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral , Güneş Sinir Ağı.

Uyumlu Olduğu Burçlar : Akrep, Başak, Terazi, Oğlak

Rengi : Siyah, Soluk kahverengi ve kirli sarı.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : İsviçre, Brezilya, ABD, Colorado.

Geçmişte dumanlı topaz şeklinde olarak yanlış bir şekilde adlandırıldı.

  •          Sakinleştirir ve huzur duygusu oluşturur.
  •          Panik atak tedavisinde etkilidir.
  •          Olumsuz duyguların üstesinden gelmeyi stres, korku, kıskançlık ve öfkeyi azaltır.
  •          Kederli anlarınızda kederinizi azaltmak için kullanabilirsiniz.
  •          Negatif enerjilere karşı fiziksel koruma sağlar.
  •          İş ve kişisel hedeflerinize ulaşmayı sağlar.
  •          Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.
  •          Böbrek üstü bezleri, böbrekler, pankreas üreme organları, adet krampları, doğurganlık sorunları da dahil olmak üzere tedavide kullanılır.
  •          Dikkat dağınıklığı ve hiperaktive için mükemmel bir taştır.
  •          Genel sağlık durumunu dengelemek için kullanılır.

 

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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