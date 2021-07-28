DUMANLI KUVARS

Etkisi yavaş, ama yoğun ve güçlüdür. Sabırla kullanılmalıdır. Özellikle yoğunlaşmada kullanılabilecek en iyi taştır.

Zihnin gereksiz seslerini susturarak, gerekli olan sükuneti ve iç huzur ulaşmanızı sağlar.

Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, yeni satın aldığınız bir kristal i kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek negatif enerjilerden arındırın.

Kristaller onun enerjisine alışkın olmayanlarda ilk başlarda baş ağrısına sebep olabilir.

Böyle bir durumda kristalinizi zaman zaman çıkarın. Ancak enerjisine alıştığınızda sürekli olarak takmaya devam edebilirsiniz.

Nötrlediğiniz bir taşa başka birinin dokunmasına izin vermeyin. Zira bu taşa onun enerjisinin geçmesine neden olacaktır.

Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak veya toprakta bir süre bekleterek temizleyin.