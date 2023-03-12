Stok Kodu: DUA617 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı Ağırlık: 14,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Neml Suresi 17 ,39 ayetleri Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Neml Suresi



﴾17﴿



Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman’ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu.

﴾39﴿



Cinlerden bir ifrit, “Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter, ben güvenilir biriyim” dedi.





Yemen Akik Taşı



Yemen akik taşı, yüzyıllardır Yemen'de bulunan bir taş türüdür. Bu taş, kuvars ailesinin bir üyesidir ve mikroskopik kristallerden oluşur. Yemen akik taşı, çeşitli renklerde bulunabilir ve her rengin kendine özgü özellikleri vardır.



Yemen akik taşının faydaları arasında fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen etkileri sayılabilir. Aşağıda Yemen akik taşının bazı özellikleri ve faydaları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz:



Fiziksel sağlık faydaları: Yemen akik taşı, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korur. Ayrıca, metabolizmayı hızlandırarak sindirim sistemini düzenler. Yemen akik taşı, aynı zamanda kemiklerin güçlenmesine ve kasların esnekliğinin artmasına da yardımcı olur.



Zihinsel sağlık faydaları: Yemen akik taşı, zihinsel sağlığı destekleyen birçok fayda sağlar. Bu taş, stres ve endişe gibi duyguların azalmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kendine güveni arttırır ve düşünceleri düzenleyerek odaklanmayı kolaylaştırır. Yemen akik taşı, hayatın zorlu durumlarıyla başa çıkmak için de güçlü bir destek sağlar.



Ruhani faydaları: Yemen akik taşı, mistik özellikleri nedeniyle ruhsal faydalar da sağlar. Bu taş, negatif enerjinin temizlenmesine yardımcı olur ve pozitif enerjiyi arttırır. Aynı zamanda, manevi açıdan da büyük bir koruyucu kalkan görevi görür.



Estetik özellikleri: Yemen akik taşı, güzel bir taş görünümüne sahiptir ve takı yapımında kullanılır. Bu taş, birçok takıda kullanılan bir doğal taş çeşididir ve takıların daha şık ve çekici görünmesini sağlar.