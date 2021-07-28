Stok Kodu: DUA127 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: mm Kullanılan TAŞ: Doğal Akik TAŞ Ağırlık: 14,52 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Nadi Ali Duası Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin.

Bismillahirrahmanirrahim.

Nâdi Aliyyen mazharal-acâib teciduhu avnen leke fi’n-navâib: lî ila’llahi hâceten. Küllü hemmin ve gammin seyencelî bi-azametike ya Allahu ya Allahu ya Allah. ve binûri nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi sırrı velayetike (sesli olarak ) yâ Ali yâ Ali yâ Ali.

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin. Uzun hali Bismillahirrahmanirrahim

Nâdi Aliyyen mazharal acâibi tecidhû avnen leke

fin nevêibi küllü hemmin ve ğammin ilallâhi hâcetî

ve aleyhi muavvelî küllemâ rameytü mütegâdî fillâhi

yedullâhi veliyyullâhi lî ed-ûke külle hemmin ve ğammin

seyencelî bi azametike yâ Allâhu bi Nübüvvetike yâ Muhammedü bi vilâyetike yâ Aliyyü , yâ Aliyyü , yâ Aliyyü,

edriknî bi Haggi lutfikel hafiyyi Allâhu Ekber, Allâhu Ekber,Allâhu Ekber, ene min şerri eğdâ-ike berî-ün ,berî-ün

Allâhu Samedî bi haggi iyyake nağbüdü ve iyyâke nesteîn, yâ ebel-Ğaysi eğisnî yâ Aliyyü edriknî,yâ Gâhiral aduvvi

ve yâ vâliyel veliyyi yâ mazharal acâibi ,yâ Murtedâ Aliyy yâGahharu tegahherte bil-gahri vel-gaheru fî gahri

gahurike yâ gahheru yâ zel-batşiş şedîdi entel gâhirul

Cebbârul mühlikül müntegimul gaviyy ellezî lâ yutâgu

intigâmuhû ,ve üfevvidü emrî ilallâhi innallâhe basîrun

bil-ibâdi ve ilâhiküm ilâhun vâhid,Lâ ilâhe illâ hüverrahmâ

nurrahîmu hasbiyallâhu ve niğmel vekîl, niğmel mevlâ ve niğmen nasîr, yâ ğıyâsel müsteğîsîne eğisnî, yâ erhamel mesâkînu irhemnî ,yâ Aliyyü edriknî,yâ Aliyyü edriknî

bi rahmetike ve mennike ve cûdike yâ erhamerrâhimîn.

Fayda ve fazileti :

1- Bir kimse düşmanlar arasında kalırsa yerden bir avuç toprak alıp, 7 defa toprağı okuyup toprağı onlara saçarsa düşmanları ona zarar veremez.

2- Düşmandan korkusu olan biri günde 72 defa okursa, düşmandan Allah’ın izniyle emin olur ve düşman perişan olur.

3- Kendine büyü yapıldığını düşünen biri kuyudan aldığı suya 7 kere okuyup o su ile gusül edip ve ve o sudan içerse büyü bozulur.

4- Hasta olan biri yağmur suyuna 70 kere okursa okunmuş olan bu sudan içer ve gusül abdesti alırsa hastalığında şifa bularak iyileşir.

5- Müşküle yahut bir sıkıntıya giren biri tam niyetle 1000 kere okursa müşkülü hâl olur.

6- Büyük bir mevkideki şahıstan korkan biri, yüzüne 3 defa okumalı.

7- Cuma gününün ilk saatinde (Zühre saatinde 1 (de) 8 defa okuyup kendine üfler ise. Etrafındaki kişiler ona muhabbet bağlamaya başlar.

8- Töhmet altında kalan biri her sabah 72 defa okumalı.

8- Uyku uyuyamayan kimse Cuma namazından evvel halis niyet ile (5) kere okursa o hal def olur.

10- Düşmana baş eğdirtmek için 70 gün süreyle günde 118 kere okunursa maksat hasıl olur.

11- Düşmanın dilini bağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir vakitte 70 kere okunur.

12- Düşman ve hasetçilerin dillerini bağlamak için on gün seher vakti 10 kere okunur.

13- İlim öğrenmek için günde 24 kere okunur.

14- Dertlere derman olması ve hastalıkların iyileşmesi için on gün süreyle günde 70 kere okunur.

15- Dil ve göz değmesinden zarara girmemek için 3 gün süreyle günde 20 kere okunur.

16- Gizli bir şeyi bulmak için her gün 70 kere okunur.

17- Hz. Resulullah efendimizi rüyada görmek için bir tenha yerde 3 bin defa okunur, “böyle okunursa Hz, Ali’yi veya başka bir din büyüğünü de görebilirsiniz ” niyetinize bağlı.

18- Bağlı kapıları açmak, müşkülleri halletmek ve darlıktan kurtulmak için günde 700 defa okuyunın, çok kısa zamanda derdi kalmaz.

19- Kapalı yerden kurtulmak için 7 gün 60 defa okunur.

20- Düşmanı mağlup etmek veya düşman şerrinden emin olmak için 70 gün günde 78 defa okunur.

21- Düşmanı def için sekiz gün süreyle günde 70 defa okunur.

22- İlim tahsil etmek için her gün öğle namazından sonra 70 er defa okunur.

23- Bir yeri fethetmek için beş gün süreyle, gün doğarken başlamak üzere 400 defa okunur.

24- Beyler katında makbul ve mertebesi yüce olması için altı gün süreyle günde 100 defa okunur.

25- Saadete erişmek için 16 gün süreyle günde 100 defa okunur.

26- Halk arasında iyi olmak için günde 10 defa okunur.

27- Düşmanlarını birbirine düşürmek için yirmi gün süreyle günde 20 defa okunur.

28- Düşmanı yerinden def etmek için otuz gün süreyle günde 30 defa okunur.

29- Düşmanları işinde ihtilafa sokmak için 30 gün süreyle günde 30 defa okunur.

30- Korkulardan emin olmak için ve halk arasında saygın ve itibarlı olmak için 20 gün süreyle günde 50 defa okunur.

31- Hasetler için beş gün günde 100 defa okunur.

32- Düşman hilesinden emin olmak için on gün süreyle günde 1000 kere okunur.

33- Düşmanı perişan ve hasetçileri mahcup etmek için altı gün süreyle günde 100 defa okunur.

34- Büyüden sihirden korunmak için her gün okunur.

35- Tüm fitnelerden emin olmak için günde 20 defa okunur.