TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|DUA127
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Doğal Akik TAŞ
|Ağırlık:
|14,52 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
Nadi Ali Duası
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dip Not:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nâdi Aliyyen mazharal-acâib teciduhu avnen leke fi’n-navâib: lî ila’llahi hâceten. Küllü hemmin ve gammin seyencelî bi-azametike ya Allahu ya Allahu ya Allah. ve binûri nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi sırrı velayetike (sesli olarak ) yâ Ali yâ Ali yâ Ali.
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin.
Uzun hali
Bismillahirrahmanirrahim
Nâdi Aliyyen mazharal acâibi tecidhû avnen leke
fin nevêibi küllü hemmin ve ğammin ilallâhi hâcetî
ve aleyhi muavvelî küllemâ rameytü mütegâdî fillâhi
yedullâhi veliyyullâhi lî ed-ûke külle hemmin ve ğammin
seyencelî bi azametike yâ Allâhu bi Nübüvvetike yâ Muhammedü bi vilâyetike yâ Aliyyü , yâ Aliyyü , yâ Aliyyü,
edriknî bi Haggi lutfikel hafiyyi Allâhu Ekber, Allâhu Ekber,Allâhu Ekber, ene min şerri eğdâ-ike berî-ün ,berî-ün
Allâhu Samedî bi haggi iyyake nağbüdü ve iyyâke nesteîn, yâ ebel-Ğaysi eğisnî yâ Aliyyü edriknî,yâ Gâhiral aduvvi
ve yâ vâliyel veliyyi yâ mazharal acâibi ,yâ Murtedâ Aliyy yâGahharu tegahherte bil-gahri vel-gaheru fî gahri
gahurike yâ gahheru yâ zel-batşiş şedîdi entel gâhirul
Cebbârul mühlikül müntegimul gaviyy ellezî lâ yutâgu
intigâmuhû ,ve üfevvidü emrî ilallâhi innallâhe basîrun
bil-ibâdi ve ilâhiküm ilâhun vâhid,Lâ ilâhe illâ hüverrahmâ
nurrahîmu hasbiyallâhu ve niğmel vekîl, niğmel mevlâ ve niğmen nasîr, yâ ğıyâsel müsteğîsîne eğisnî, yâ erhamel mesâkînu irhemnî ,yâ Aliyyü edriknî,yâ Aliyyü edriknî
bi rahmetike ve mennike ve cûdike yâ erhamerrâhimîn.