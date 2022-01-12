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Elmas Taşlı Koleksiyonluk Nadide Parça Altın Zincirli Antika Kolye

Ürün Kodu : OSM1436
Öne Çıkan Bilgiler
100 yıllık Tarihi Antika Kolye, elmas taşlarla bezenmiş mücevherler ve takı elmas kolye modeli,
Hediyesi :
86.555,00 TL
Havale Fiyatı : 82.227,25 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1436
Metaryel:14 Ayar Altın Zincir
Boyut:55 cm zincir
Kullanılan TAŞ:Elmas
Ağırlık:24 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:


Zengin Ürün Çeşitliliği İle Kendinizi Şımartabilirsiniz

Takı ve aksesuarlar, her kadının ilgi duyduğu ve kullandığı ürünlerdir. Bayan kategorisi içerisinde kadınların tüm zamanlardan en çok tercih ettiği ve en sevilen takı modellerine ulaşabilirsiniz. Her biri özel tasarım olan kategorinin içerisinde; kolye, yüzük, bileklik, muska ve cevşen, küpe, alyans, takı setleri gibi birçok model özel tasarım olarak sizlere sunuluyor.

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