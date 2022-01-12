Stok Kodu: OSM1436 Metaryel: 14 Ayar Altın Zincir Boyut: 55 cm zincir Kullanılan TAŞ: Elmas Ağırlık: 24 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:



Zengin Ürün Çeşitliliği İle Kendinizi Şımartabilirsiniz



Takı ve aksesuarlar, her kadının ilgi duyduğu ve kullandığı ürünlerdir. Bayan kategorisi içerisinde kadınların tüm zamanlardan en çok tercih ettiği ve en sevilen takı modellerine ulaşabilirsiniz. Her biri özel tasarım olan kategorinin içerisinde; kolye, yüzük, bileklik, muska ve cevşen, küpe, alyans, takı setleri gibi birçok model özel tasarım olarak sizlere sunuluyor.

