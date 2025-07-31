Er-Rahman – Er-Rahim Esma’sı El Kazıması Kalem İşi Yeşil Akik Yüzük

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|Stok Kodu:
|DUA781
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*15 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akik Taşı
|Ağırlık:
|11,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Er Rahman - Er Rahim
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
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Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Sonsuz merhametin ve şefkatin sembolü olan iki ilahi isim: Er-Rahman ve Er-Rahim, bu zarif ve anlam yüklü yüzükte hayat buluyor.
Yeşil akik taşın üzerine elde tek tek kazınarak işlenen bu Esma’lar, yüzüğe sadece estetik değil, derin bir manevî anlam da katıyor.
Usta işçilikle uygulanan kalem işi motiflerle süslenen yüzük, taşıyana Allah’ın rahmetini, koruyuculuğunu ve şefkatini hatırlatıyor.
Er-Rahman: Allah’ın tüm yaratılmışlara ayırt etmeksizin rahmet ve merhametle muamele etmesini ifade eder.
Er-Rahim: İman eden kullarına özel, sonsuz ve sürekli rahmettir.
Bu iki isim, Kur’an-ı Kerim’in en çok tekrar edilen, en kapsayıcı ve en teselli verici Esma’larındandır.
Yüzükte bu isimleri taşımanın, hem koruyucu bir hatırlatma hem de sükûnet verici bir etki oluşturduğuna inanılır.
Yüzüğün üzerine yazılan Esma’lar, tamamen elde kazınarak yazılmıştır. Her harf, ustanın titizliği ve niyetiyle işlenmiştir.
Çevresini saran kalem işi detaylar, Osmanlı döneminin klasik süsleme anlayışından ilham alır.
Bu yüzük, sadece bir takı değil; zanaatkâr elinden çıkmış özel bir sanat eseridir.
Zihni yatıştırıcı,
Kalbi dengeleyici,
Bedeni koruyucu bir taş olarak bilinen yeşil akik, bu tasarımda özenle seçilmiş ve parlatılmıştır.
Yeşil tonları, hem doğayı hem de ruhsal huzuru temsil eder.
Taşın üzerine kazınan Esma’larla birlikte tam bir manevi enerji kaynağına dönüşür.
Yüzüğün gövdesi, yüksek kalite 925 ayar gümüş ile üretilmiştir.
Gümüşün doğal parlaklığı, akik taşının derin yeşiliyle uyum içinde bütünleşir.
Zamanla değerini yitirmeyen, anlamı artan bir parça...
Er-Rahman ve Er-Rahim Esma’ları el kazımasıyla yazılmıştır
%100 el işçiliği, özgün ve ruhu olan bir tasarım
Kalem işi süsleme ile sanatsal detaylar
Yeşil akik taşı, huzur ve denge taşı
925 ayar gümüş gövde ile kalite ve sağlamlık
Manevi ve estetik anlamda anlamlı bir takı
Bu yüzük,
İlahi isimlerle yaşamak isteyenlere,
Merhameti ve şefkati sembolleştirmek isteyenlere,
Anlamlı, derin ve zarif bir takıya sahip olmak isteyen herkese hitap eder.
Ayrıca, manevi yönü güçlü bir hediye olarak da unutulmazdır.
“Bismillahirrahmanirrahim” diye başlayan her duanın, her yolculuğun özüdür bu iki isim…
Şimdi bu yüzükte, hem ruhunuza hem şıklığınıza rehberlik ediyor.