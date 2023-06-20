Stok Kodu: DUA705 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Necef Taşı Ağırlık: 16,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Zararlı Şeylerden Korunma Duası Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Müslümanın hayatında kötülük ve bela meydana gelebilir. Bu durumda rabbimize nasıl dua etmemiz gerektiğini Peygamberimiz ümmetine öğretmiştir. Sıkıntı anında okunacak dua hem “Allah-u Teala’ya sığınıldığı için ecir kazandırır, hem de Allah’ın izni ile beladan kurtulmayı sağlar”. Sabah ve akşam zikirlerindeki dualar günlük düzenli okunmalıdır. Şeytan ve dostlarının kötülüklerinden korunmak için her zaman zikir niyetine günlük düzenli kuran okunmalıdır. Sahih bir hadis-i şerifte ‘şeytanların ayet-el kürsiden nefret ettiği ve okunduğunda hemen oradan uzaklaştığı” buyrulmaktadır. Bu nedenle korunma dualarının yanı sıra kuran okunmalı ve korunma sureleri okunmalıdır.

İnsanlar, bugün veya yarın başlarına ne gibi musibetler geleceğini bilmezler. Bu yüzdendir ki insanoğluna aciz yakıştırması yapılmıştır. Çünkü insanın elinden gelmeyen pek çok şey vardır. Yarına çıkıp çıkmayacağı, bir şerle karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değildir. Aynı şekilde yakınları ve sevdikleri, tüm insanlar için böyledir. Bu duanın yapılmasının nedeni, Allah'ın gücüne, hikmetlerine, sonsuz azametine sığınmaktır. Allah'a ben güçsüzüm, ben acizim, yardım et demektir. Allah, insanoğluna kul olduğunu ve kendisine daima dua etmesini emretmiştir. Kulluğunu unutmaması gerektiğini ve kendisini ancak Allah'ın koruyacağını belirtmiştir.

Alimler kötülük ve musibetten korunma duasının hikmetlerini saymakla bitiremezler. İnsanın bu duayı yaptıktan sonra daha çok kuvvetleneceğini, başına gelen musibetleri de Allah'ın izniyle atlatacağını belirtmişlerdir. Dua okuyan her kimsenin, çevresinde bir kalkan gibi zırhların çevrileceği birkaç alim tarafından dile gelinmiştir. Bu duanın namaz sonrası okunmasının faziletinin daha çok artacağı belirtilmiştir. Kötülüklerden korunma duasının bir diğer hikmeti, kulun kendi acizliğinin farkına varmasıdır. Allah, aciz olduğunu bilip sabır eden kullarına müjde vermiştir. Alimler, Allah'ın dua eden insanları çok sevdiğini belirtirler.





Necef Taşı



Necef Taşı; dağ kristali ya da kaya kristali olarak bilinir. Kristal kuvars taşının şeffaf ve saydam halinde olan doğal taşıtır. Camsı parlak görünümünün yanı sıra renksiz ve ya da farklı renklerin karışımı ile dağlarda bulunabilen taştır. Taşın içerisinde ufak boşluklar ve karbondioksit ya da su diyebileceğimiz oluşumlar vardır. Bu nedenle de taş görünümü sallantılı bir görünüme sahiptir. Çünkü taş hareket ettikçe karbondioksit ya da su bu boşluklar arasında gezinir.



Özel yapısı sayesinde oldukça farklı bir görünüm sunan necef taşının, faydaları ve özellikleri de kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Sonsuzluk taşı olması sebebi ile tüm kötü duyguları içine hapsederek size huzur, mutluluk ve stressiz bir yaşam standardı sunar.



Necef Mucizevi Taşı Özellikleri



Doğanın gizli ve sonsuz gücü olarak bilinen necef taşı, size gerek ruhsal gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak birçok farklı olumlu etki sunar. Sindirim, kan dolaşımı, kalp, ve beyin sistemi sağlığını korumak ve iyileştirmekle birlikte hafızayı güçlendirir ve vücudunuzdaki olumsuz tüm enerjilerin uzaklaşmasını sağlar.



Bedeninizde fazla toksinlerin atılmasını sağlarken erken yaşlanmanın da önüne geçtiği bilinen etkili ve son derece güçlü bir taştır. Necef taşı; birçok süs ve hediyelik eşyada kullanıldığı gibi yüzük, bileklik, kolye, küpe ve tesbih gibi kadın ve erkeklerin vazgeçemediği aksesuarların tasarımından da %100 doğal hali ile kullanılmaktadır.

Kalem İşi Yüzükler

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Erkekler için takı ve aksesuar çeşitleri sınırlı olsa da bu modeller, erkeklerin tarzına bambaşka bir kava katan özel tasarım ürünlerdir. Ayrıca bu ürünlerin kalem işi ile özel olarak üretilmesi de erkekler için önemli ürün özelliklerinin başında gelir.



Özel Tasarım Kalem İşi Yüzükler

Erkek yüzük kategorisi içinde yer alan kalem işi yüzükler, erkekler tarafından şüphesiz en çok tercih edilen en şık modellerdir. Modeller, hem kendiniz hem de sizin için değeri olan erkekler için seçebileceğiniz modeller, güvencemiz ile sizlere özenle ve gururla sunuluyor. Erkeklere alınabilecek en şık ve en eşsiz hediyelerin başında ise bu modeller geliyor.

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