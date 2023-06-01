Stok Kodu: DUA681 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Siyah Onix Taşı Ağırlık: 11,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Fikir, şükür, sabır yazılı Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

FİKİR

İnsanın, hayatı anlaması, dünyaya geliş gayesini ve amacını bilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bayılan bir insanı hastaneye götürdüğünüzde yolda (arabada) kendine geldiğinde size şu soruları mutlaka soracaktır. Nereye gidiyoruz, şu anda ben niye buradayım ve beni nereden getiriyorsunuz? Bu 3 soruyu küçücük arabada kendine soran insan nedense büyük araba olan dünya yolculuğunda kendine sormuyor. İlginçtir insan küçük şeyleri sorguluyor ama büyük şeyleri sorgulamıyor. Örneğin bir lambanın kendi kendine meydana geldiğini söylerseniz size gülen ve aklınızdan şüphe eden insan nedense kocaman lamba olan güneşin kendi kendine oluştuğunu söyleyebiliyor. Şairin dediği gibi; Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtmuşum. Gerçekten de öyle. Bir insan çok ünlü bir uçurtma ustası olabilir, hatta saatlerce uçurtmayı gökyüzünde de uçurtabilir ama uçurtmanın durduğu ve ötesindeki gökyüzünü fark etmiyorsa şairin tarif ettiği bir insan tipidir. Yâda çocuklar gibi kar ile oynar kardan adam yapar, fakat karın nerden geldiğini düşünmezler. Bu nedenle Yüce Allah Kur?an-ı Kerim?de şöyle buyuruyor:?Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır?(Al-i İmran,190).Bunları düşünen insan Yüce Allah?ın şu ayeti üzerinde de düşünür.?İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?(Kiyamet,36 )





ŞÜKÜR

Yüce Allah insanı yaratmış ve onun her ihtiyacını karşılamıştır. Nefes alması için havayı, gıda alması için çeşit çeşit yiyecekleri, konuşması için dili ve sesi, görmesi için gözleri, çiğnemesi için dişleri, iş görmesi için elleri ve parmakları, yürümesi için ayakları ve sayamayacağımız kadar nimetleri yaratan O?dur.



Ayrıca mutlu bir hayat için dünya ve içindeki sayısız güzellikleri yaratan Allah bunların karşılığında bizden şükretmemizi istiyor. Her nimetin şükrü farklıdır. Dilin şükrü ?Elhamdulillah? demektir, paranın, malın mülkün şükrü fakir fukarayı gözetmektir, ilmin şükrü insanlara anlatmak ve öğretmektir v.b.Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor:?Hatırlayınız ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size(nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir, diye bildirmişti?(İbrahim-7).Ayrıca Nisa suresi 147.ayette de şöyle buyruluyor:?Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir?





SABIR

Dünya hayatı bir imtihan olduğu için zaman zaman sıkıntı, darlık, zarar ve hastalık gibi konularla insan imtihandan geçebilir. Böyle durumlarda sabretmeli, elinden geleni yapmaya çalışmalı ve gerisini Allah?a bırakmalıdır (tevekkül).Yüce Allah şöyle buyuruyor:?Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. Sabredenleri müjdele?(Bakara,155)





Oniks Taşı



Oniks Taşı; camsı parlak ve opak görünüme sahip olması ile doğal taşlar arasında estetik değeri yüksektir. Sertlik derecesi yüksek olduğundan işlenmesi zor olsa da dayanıklı olduğunda takı, aksesuar ve süs eşyalarında çokça tercih edilmektedir. “Ayrılık taşı” ya da “Şans taşı” olarak bilinen değerli bir taştır. Dış görünüşü ve sağlamlığı ile kendisine hayran bırakan onix, özellikle takılarda birçok takı severin tercih ettiği taşların başında gelir.



Kategorimiz içerisinde oniks taşıyla özel işçilik ile üretilmiş birçok yüzük, bileklik, kolye, tesbih gibi kadın ve erkekler için tasarlanmış sayısız model vardır. İsterseniz gümüş isterseniz de altın kaplama olarak modeller arasında tarzınıza ve zevkinize en uygun olan birçok model bulabilirsiniz.



Oniks Taşı Özellikleri



Kendisine özgü siyah, parlak ve opak görünümü ile bilinen oniks taşı, kuvars grubunda yer alan ve damarlı akik taşı olarak da bilinen bir taştır. Doğada nadiren de olsa yeşil ve mavi renkte bulunsa da asıl rengi siyahtır. Camsı parlaklığının yanı sıra sert ve dayanıklı olması sayesinde takı ve aksesuarlarda ilk tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır.



Kişiye pozitif düşünce ve enerji veren oniks, depresyonu azaltırken kişileri nazara karşı da koruma altına alır. Rahatsız olan bölge üzerine oniks taşı konulduğunda bölgedeki rahatsızlık giderilir. Ayak ve kemik hastalıklarına güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca topraklama taşı olduğu için strese karşı doğrudan etki gösterir.