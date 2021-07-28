HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL

"Onlar (o mü’minler) öyle kimselerdir ki, halk kendilerine; ‘Düşmanınız olan insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun!’ dediklerinde,

bu söz onların imanlarını arttırdı ve Allah bize yeter, O ne güzel vekildir! dediler.”

(Âl-i İmrân: 3/173)

Buhârî’nin Abdullah İbni Abbas (RA) ’dan naklettiği bir rivayette göre:

"Ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselâm’ın son sözü:

" ALLAH bana yeter, o ne güzel vekildir ” demek olmuştur.

Bu sözü ilk söyleyen Hz.İbrahim (AS) dır.

Arapça Yazılışı;

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ