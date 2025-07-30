Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

"Hiç" Yazılı Elde Oyma Sanatı Yeşil Akik Taşı Gümüş Yüzük

Tasavvufun derin anlamını taşıyan “Hiç” kelimesi, bu özel yüzükte el işçiliğiyle hayat buluyor. Doğal yeşil akik taşının sakinleştirici enerjisiyle birleşen bu tasarım, yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda bir mana yolculuğu...

Usta zanaatkârlar tarafından elde oyma tekniğiyle işlenen “Hiç” motifi, insanın içsel yolculuğunu ve tevazu halini simgeliyor. Yeşil akik taşı ise yüzyıllardır huzur, denge ve ruhsal iyileşmeyle ilişkilendirilen özel bir taş olarak öne çıkıyor.

925 ayar gümüş gövdesiyle dayanıklılık ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, hem şıklık hem de anlam arayanlar için eşsiz bir tercih.

Tasavvufta “Hiç” Ne Demek?

Tasavvufî anlamda “hiçlik”, insanın benlikten sıyrılması, egoyu terk etmesi ve Yaradan karşısında yokluğunu kabul etmesidir.

Kul, Allah karşısında hiç olduğunu , yani aciz , fâni , yok hükmünde olduğunu fark eder.

Bu farkındalık, manevî yolculukta en yüksek mertebelerden biridir.

Mevlânâ, Yunus Emre ve birçok mutasavvıf, hiçlik makamını, insanın gerçek benliğine ulaşmasında bir anahtar olarak görmüştür.

Öne Çıkan Özellikler:

%100 el işçiliği oyma sanat

Doğal yeşil akik taşı

925 ayar gümüşten üretilmiştir

“Hiç” yazısı ile tasavvufi anlam yüklü tasarım

Erkeklere özel, sade ve derinlikli bir stil

Bu yüzük, sadece takan kişinin değil, görenin de içsel bir duruşla yüzleşmesini sağlar. Kendine ya da sevdiklerine özel ve anlamlı bir hediye arayanlar için...