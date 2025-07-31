Hz. Ali Güç Tılsımı Elde Oyma Sanatı Doğal Yeşil Akik Taşlı Gümüş Yüzük

Bu özel tılsım, Hz. Ali’ye atfedilen dualar ve simgelerden esinlenir. Korkuyu yenmek, İçsel gücü açığa çıkarmak, Negatif enerjiden korunmak gibi anlamlar yüklenmiştir. Yüzük üzerinde yer alan tılsım, hem fiziksel hem de ruhsal kuvvetin sembolü olarak taşınır. Taşıyana hem özgüven hem de bir iç huzur kaynağı sağlar.
TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|DUA784
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yeşil Akik Taşı
|Ağırlık:
|13,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hz. Ali güç tılsımı
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Cesaretin, hikmetin ve manevî gücün sembolü olan Hz. Ali'nin (k.v.) ismiyle özdeşleşen bu eşsiz yüzük; inanç, kudret ve sadakatle yoğrulmuş anlamlarla dolu.
Doğal yeşil akik taşının üzerine usta eller tarafından elde oyma tekniğiyle işlenen “Hz. Ali Güç Tılsımı”, bu yüzüğü sadece bir aksesuar değil, koruyucu ve ruhani bir tılsım haline getiriyor.
Gövdede kullanılan 925 ayar gümüş ise kalem işi Osmanlı çizgileriyle bezenerek sanatsal bir şıklık sunuyor.
Bu özel tılsım, Hz. Ali’ye atfedilen dualar ve simgelerden esinlenir.
Korkuyu yenmek,
İçsel gücü açığa çıkarmak,
Negatif enerjiden korunmak gibi anlamlar yüklenmiştir.
Yüzük üzerinde yer alan tılsım, hem fiziksel hem de ruhsal kuvvetin sembolü olarak taşınır. Taşıyana hem özgüven hem de bir iç huzur kaynağı sağlar.
Yeşil akik taşı;
Kalp çakrasını dengelediği,
Öfkeyi yatıştırdığı,
Ruhsal farkındalığı artırdığı
inanılan kadim taşlardan biridir.
Tılsım ile birleştiğinde bu taş, hem gönül kuvveti hem de koruyucu enerji taşır.
Yüzüğün ortasında yer alan yazılar ve semboller, modern baskı yöntemleriyle değil, geleneksel elde oyma tekniği ile taşın üzerine işlenmiştir.
Bu, yüzüğe hem manevi derinlik hem de eşsiz bir karakter kazandırır. Her bir yüzük benzersizdir; adeta ustasının izini ve niyetini taşır.
Yüzüğün gövdesi yüksek kalite 925 ayar gümüşten üretilmiştir.
Osmanlı ve Selçuklu esintili kalem işi motiflerle süslenmiş yapısı, yüzüğe tarihi bir zarafet katar.
Hz. Ali Güç Tılsımı – elde oyma geleneksel işçilik
Doğal ve anlamlı yeşil akik taşı
925 ayar gümüş gövde, detaylı kalem işi
Manevi gücü, zarafeti ve geleneksel sanatları bir araya getirir
Koleksiyonluk değer taşıyan özel bir tasarım
Bu yüzük:
Maneviyatı derinden hissedenlere,
Dualarıyla korunmayı isteyenlere,
Hz. Ali’ye (k.v.) duyduğu sevgiyle bir tılsım taşımak isteyenlere,
Estetikle inancı bir arada taşıyanlara hitap eder.
Hz. Ali Güç Tılsımı Yeşil Akik Taşlı Gümüş Yüzük, sadece bir mücevher değil;
Bir dua, bir koruyucu, bir hatırlatıcıdır…
İçindeki cesareti hatırlamak, nefsini terbiye etmek ve yolunu aydınlatmak isteyen herkes için kutsal bir dokunuş sunar.