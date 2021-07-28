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|Stok Kodu:
|DUA275
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Dumanlı Kuvars
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|İhlas Suresi
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Özel Olarak Taşın üzerine kazıma olarak el işçiliği ile hazırlanır.
|Dipnot:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Gul huvallâhu ehad.
2- Allâhu’s-samed.
3- Lem yelid ve lem yûled.
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.
İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MAEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."
"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"
Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."
"Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."
DUMANLI KUVARS
Dumanlı Kuvars Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Dumanlı Kuvars, Hayalet Taşı, Rüya Taşı
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 1.5
Kimyasal Formülü : SiO²
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral , Güneş Sinir Ağı.
Uyumlu Olduğu Burçlar : Akrep, Başak, Terazi, Oğlak
Rengi : Siyah, Soluk kahverengi ve kirli sarı.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : İsviçre, Brezilya, ABD, Colorado.
Geçmişte dumanlı topaz şeklinde olarak yanlış bir şekilde adlandırıldı.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA