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İhlas Suresi Vefkli Dumanlı Kuvars Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA275
Öne Çıkan Bilgiler
İhlas Suresi Vefkli Dumanlı Kuvars Gümüş Yüzük. Bu Ürünü İster Kapıda Ödeme İsterseniz Kredi Kartı ile Satın Alabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
5.508,00 TL
Havale Fiyatı : 5.232,60 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA275
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Dumanlı Kuvars
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:İhlas Suresi
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Özel Olarak Taşın üzerine kazıma olarak el işçiliği ile hazırlanır.

Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Gul huvallâhu ehad.
2- Allâhu’s-samed.
3- Lem yelid ve lem yûled.
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MAEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."
"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"
Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."
"Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

 

DUMANLI KUVARS

Dumanlı Kuvars Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Dumanlı Kuvars, Hayalet Taşı, Rüya Taşı

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 1.5

Kimyasal Formülü : SiO²

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral , Güneş Sinir Ağı.

Uyumlu Olduğu Burçlar : Akrep, Başak, Terazi, Oğlak

Rengi : Siyah, Soluk kahverengi ve kirli sarı.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : İsviçre, Brezilya, ABD, Colorado.

Geçmişte dumanlı topaz şeklinde olarak yanlış bir şekilde adlandırıldı.

  • Sakinleştirir ve huzur duygusu oluşturur.
  • Panik atak tedavisinde etkilidir.
  • Olumsuz duyguların üstesinden gelmeyi stres, korku, kıskançlık ve öfkeyi azaltır.
  • Kederli anlarınızda kederinizi azaltmak için kullanabilirsiniz.
  • Negatif enerjilere karşı fiziksel koruma sağlar.
  • İş ve kişisel hedeflerinize ulaşmayı sağlar.
  • Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.
  • Böbrek üstü bezleri, böbrekler, pankreas üreme organları, adet krampları, doğurganlık sorunları da dahil olmak üzere tedavide kullanılır.
  • Dikkat dağınıklığı ve hiperaktive için mükemmel bir taştır.
  • Genel sağlık durumunu dengelemek için kullanılır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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