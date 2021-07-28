Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Özel Olarak Taşın üzerine kazıma olarak el işçiliği ile hazırlanır.

İhlas Suresi Anlamı



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.

Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.

Gerçekleri fark etmeyi sağlar.

Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.

Cesaretin artmasını sağlar.

Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.

Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.

Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.

Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.

Özgüveni artırır.

Mavi Dantel akik;

Sakinleştirir, canlılık sağlar.

Hoşgörülü olmayı sağlar.

Enerjiyi boşaltır.

Huzur ve mutluluk hissi verir.

Stresi giderir.

Zehirlenme (özellikle yılan) ve ateş düşürmede kullanılabilir.

Düşmanlıkları azaltır.

Çocukları korur.

Fırtına ve yıldırımı önlediğine inanılır.

Pankreas ve dolaşım sistemi tedavisinde kullanılır.

Dantel akik;

Mutluluk taşı olarakta adlandırılır. İç huzur ve olgunluk sağlar.

Koruyucu özelliğe sahiptir.

Öz güveni artırır.

Zihinsel denge sağlayarak kolay karar vermeyi sağlar.

Konsantrasyonu artırır.

Duygusal anlamda korur ve nazarı önler.

Dendirite Akik;

Yaratıcılığı artırır.

Refah sağlar.

Zenginlik ve bolluk taşıdır.

Duyguları dengeler.

Diğer akiklere benzerliğinden dolayı akik olarak kabul görmüştür.

Göz Akik;

Nazarı önlemek için kullanılır.

Hassas ve yalnız insanların kullanması tavsiye edilir.

Kendinizi iyi hissetmek için kullanabilirsiniz.

Korunmanıza yardımcı olur.

Yangın Akik;

Gücende olmayı ve emniyet içinde hissetmeyi sağlar.

Yangın akik mutlak mükemmelliği temsil eder.

Manevi metanet taşıdır.

Sorunları çözmede, doğru karar vermede faydalıdır.

Bağımlılıklardan kurtulmayı ve ihtiraslardan sıyrılmayı sağlar.

Mide, sinir, endokrin sistemi için kullanılır.

Ateş düşürülmesinde ve göz sağlığı için önerilir.

Yılan Akik;

İç barışı artırır.

Yaşama sevincini artırır.

Neşeyi artırır.Endişeleri azaltır.

Kendinize saygı duymanızı ve farkındalığınızı artırmanızı sağlar. Kendinizi kabullenmenize yardımcı olur.

Mide, duyma bozuklukları tedavisinde kullanılır.

Kırışıklıkları azaltır cildin yaşlanmasını geciktirir.

Ağaç Akik;

Bolluk ve bereketi artırır.

Huzurlu bir ortam oluşturur.

Ruhsal bağlantınızı geliştirir.

Kan damarları, sinirler, iskelet sistemi üzerindeki bozuklukları düzeltmek için kullanılır.

Salyangoz Akik;

İç istikrarı sağlar.

Tehlikelere karşı korur.

Korkuyu azaltır.

Yorgunluğu ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Negatif enerjiyi ortadan kaldırır.

Kalpte hissedilen acıların üstesinden gelmeyi sağlar.



Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA