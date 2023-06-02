Stok Kodu: DUA684 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Ametist Taşı Ağırlık: 12,4 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Kadir vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Taşın ve Yüzüğün üzerindeki yazılar TAMAMI EL Yazmasıdır. Hatasız ve Eksiksiz yazılmıştır. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Vefk’ler sadece kişiye özel olup ancak kime hazırlandıysa o kişi fayda görür. Evlilik muhabbeti için hazırlanan bir vefk kime hazırlandıysa o vefk’ten o kişi fayda görür. Çünkü vefk sadece kişiye özel ve işin mahiyetine göre hazırlanır ve sadece kime hazırlandıysa o kişiye fayda verir. Allah'ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna'dan El Kadir zikri Dilediğini dilediği kadar yaratmaya muktedir olan' manasına gelmektedir.



El-Kadir esmasının Anlamı : Her şeye gücü yeten, her istediğini, istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan, sonsuz kudret sahibi olan demektir.



El-Kadir : القادر Yâ Kadîr : يَا قَد۪يرُ



İstediğini, istediği gibi yapmaya gücü yeten



Her gün 305 kere “Ya Kadir celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan düşmanlarından korunur, anlayışı artar, mesleğinde ilerler.



Abdest esnasında her azanın yıkanması sırasında ve abdest aldıktan sonra ”Ya Kadir celle celâlühû” esmasını okumaya devam eden kimse, düşman şerrinde korunur, dilek ve muradına nail olur.



Her türlü dileklerin kabulü için her gün 100 kere “Ya Kadir” esması okunur.



“Ya Kadir” ism-i şerifinin



“Ya kadir ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Kerim Ya Allah” zikrini her gün bilhassa gece 100 defa okuyan maksat ve amacına, dilek ve muradına nail olur. zikrini belirtilen ölçü ve saatte yerine getiren kimse, her türlü giriştiği işte ve mücadelede, alım-satımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa başarıya ulaşır.



“Ya Kadir” esmasını okumayı adet haline getirenler hayatındaki mucizelerle müşerref olur. Çünkü Allah her şeye ”Kadir’‘dir.



Yarım kalmış bütün işleriniz, arzularınız ve “Ya Kadir” esmasının güçlü tecellisiyle tamamlanır.



Ya Kadir” ism-i şerifini okuyan kimse seferde, Hac ve diğer yolculuklarda, karada ve denizde başarılı olur.



Sanat ve bilimle uğraş veren insanların “Ya Kadir” esmasını devamlı okurlarsa ilham almasına vesile olur.



Güç ve iktidar talebinde bulunanlar her daim “Ya Kadir” ism-i şerifini okumalıdır.



“Ya Kadir” ism-i şerifi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunmasını sağlar.



“Ya Kadir” esması mevki olarak yükselmenize vesile olur, sizin o mevkide düşmemenizi ve devamlılığını sağlar.



Arzu ettiğiniz, gücünüzün yetmediği işlerde muvaffak olabilmek için “Ya Kadir” esması vird edinerek her gün okunmalıdır.



İnsanları tesir altına almak ve hastalıklardan korunmak için “Ya Kadir” ism-i şerifi her gün okunmalıdır.



“Ya Kadir” esmasını okuyan güvende olur.



“Ya Kadir” ismi bütün zorluklara karşı bir kalkan gibidir. Ama zorluklardan kurtulmak isterseniz Ya Basit, o zorlukların üstüne yürümek isterseniz ise Ya Fettah ismini okumanız gerekecektir.



“Ya Kadir” esması kudret sahibi olmanızı sağlar.



“Ya Kadir” esmasını okuyan bütün eksik ve aciz kalınan işlerden ve olaylardan kurtarır ve yükseltir.



ALLAH HER ŞEYE KADİRDİR…





Ametist Taşı



Ametist Taşı, pozitif enerji ve huzur taşı olarak bilinen faydalı bir doğal taştır. Kendisine özgü tonlardaki mor rengi ile insana huzur verirken aynı zamanda ruha canlılık ve enerji katar. Mitoloji kaynaklarında “Sarhoş etmeyen” anlamı ile bilinen bu taş, hem erkeklerin hem de kadınların severek kullandığı birçok takı ve aksesuarın üretiminde de yaygın olarak tercih edilir.



Kadın ve erkek fark etmeksizin her sevdiğinize alabileceğiniz özel hediyelerin mimarı olan ametist taşı ile bileklik ve kolye başta olmak üzere küpe ve yüzük gibi birçok aksesuar üretilir. Bu kategorimiz içerisinden sizin için değerli olan kişilere anlamlı ve özel birçok hediye seçeneği bulabilirsiniz.



Güçlü Etkileri ile Ametist Taşı



İnsan sağlığına olan güçlü etkileri ile bilinen ametist taşı, lila ve mor rengi arasındaki doğal tonlara sahiptir. İnsan psikolojisi ve sağlığı üzerinden iyileştirici ve olumlu etkiye sahip olmakla birlikte kötü ve negatif enerjiyi atmanızı sağlar. Bu taştan üretilen takı ve aksesuarla, erkek ve kadınların kullanabildiği aksesuarlardır.



Kendisine özgü lila ve mor tonlarına sahip olması sayesinde her tasarımda eşsiz bir güzellik ortaya koyar. Özellikle yüzük tasarımlarında eşsiz bir estetik ortaya koymakla birlikte kategorimiz içerisinde bu ürünler sizlere gümüş ya da altın kaplama olarak sunulmaktadır. Eğer taşın faydalarından maksimum düzeyde faydalanmak istiyorsanız bileklik tasarımlarını tercih ederek sürekli temas hainde olabilirsiniz