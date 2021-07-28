kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Kaplan Gözü Özellikleri

Kuvars grubuna ait bir taştır. Parlatıldığında ipeksi bir görünüm kazanır. Yanardönerlik özelliğine sahiptir.

Yüzyıllar boyunca mistik insanlar, Kaplangözünün onları koruduğuna inanırlar. Budistler, Paganlar, Uzak-Doğu Şamanları, Kızılderililer gibi eski gelenek ve göreneklerini devam ettiren kadim toplumlarca da Kaplangözü; Kötü ruhlardan, kara büyüden ve nazar gibi olumsuz şekilde etki ettiği düşünülen enerjilerden korunma amaçlı kullanılmıştır. Kendi özgür iradesini yitirmemek ve başka iradelerden de etkilenmemek amacıyla da üzerlerinde taşırlar.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Cesareti artırır ve hayatınızın bir amaçtan yoksun olduğunu düşündüğünüz anlarda size amacınızı hatırlatır.

İnsanların iyi taraflarını görmenizi sağlayarak hayat yolunda mutlulukla ilerlemenizi sağlar. Güç ve cesaret taşı olan kaplangözü; dayanıklılığınızı artırır ve engellere rağmen ilerleme isteği verir.

Pürüzsüz yüzeyini okşayarak dertlerinizi ve endişelerinizi hafifletebilirsiniz.

Duygulara hitap eden bir taş olduğndan dolayı sevgililer arasında rağbet gören bir hediyedir.

Eger birisiyle ilişkiniz varsa kaplangözü; ilişkide bulunduğunuz insanla aranızda telepatik bir bağ kurmanızı sağlayabilir. Yüzük ya da kolye olarak kullanabilir, ya da cebinizde taşıyabilirsiniz.

Kendisini taşıyan kişilerin diğerlerine karşı daha az bağımlı olmasını sağlar.

Duygusal bakımdan dengeleyicidir ve inatçılığı azaltır. Kişinin olayları daha net algılayabilmesini sağlar.

FİZİKSEL ETKİLERİ

Kabuslar gören çocuklar için faydalıdır. Astım hastaları için faydaları vardır.

Sindirim sistemi bozuklukları, dalak ve pankreas için faydalı etkileri vardır.

KAPLANGÖZÜ TAŞININ ETKİLERİ

Cesareti artırır ve hayatınızın bir amaçtan yoksun olduğunu düşündüğünüz anlarda size amacınızı hatırlatır

Duygusal bakımdan dengeleyicidir ve inatçılığı azaltır. Kişinin olayları daha net algılayabilmesini sağlar.

Güç ve cesaret taşı olan kaplangözü; dayanıklılığınızı artırır ve engellere rağmen ilerleme isteği verir.

İnsanların iyi taraflarını görmenizi sağlayarak hayat yolunda mutlulukla ilerlemenizi sağlar.

Kaplangözünün nazardan koruduğuna inanılır

Pürüzsüz yüzeyini okşayarak dertlerinizi ve endişelerinizi hafifletebilirsiniz.

Astım hastaları için faydaları vardır. Sindirim sistemi bozuklukları, dalak ve pankreas için faydalı etkileri olduğu bilinmektedir.

Meditasyon yaparken Kaplangözünü rahatça kullanabilirsiniz. Zihninizi berraklaştırır. Tekrar eden düşüncelerinizi bırakarak içsel sessizliğinize konsantre olmanızı ve bu sessizlik halinde kalmanızı kolaylaştırır.