TURMALİN

Mısırlılar ve Antik çağda izlerine rastlanan bu taş dekoratif amaçlı ve aksesuar olarak kullanılmaktadır.

Turmalin Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Gökkuşağı Taşı

Sertliği : 7 ile 7.5

Özgül Ağırlığı : 3.06

Kimyasal Formülü : Na (Mg, Fe, Li, Al, Mn)3 Al6 (BO3)3 Si6O18 (OH, F)4 + Cr, V, Ca, K

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Kalp, Boğaz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Terazi, Oğlak, İkizler, Koç, Başak

Rengi : Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Siyah, Bronz, Pembe

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afganistan, Brezilya, Amerika, İtalya, Rusya, Tanzanya, Madagaskar, Ülkemizde: (Yozgat-Sarıkaya, Aydın-Çine, Çanakkale ve Karadeniz Bölgesi)

Anlayış ve hoşgörüyü geliştirir.

Anlayış ve hoşgörüyü geliştirir. Korku ve kedere karşı etkilidir.

Korku ve kedere karşı etkilidir. Turmalini elektromanyetik sistemde pil gibi düşünebilirsiniz. Bu taşı elinizde tutarak yastık altına komidine koyarak kendinize enerji takviye edebilirsiniz.

Turmalini elektromanyetik sistemde pil gibi düşünebilirsiniz. Bu taşı elinizde tutarak yastık altına komidine koyarak kendinize enerji takviye edebilirsiniz. Kalp ve sinir sistemini güçlendirir.

Kalp ve sinir sistemini güçlendirir. Sevgi ve dostluk hissini artırır.

Sevgi ve dostluk hissini artırır. İradeli olmayı sağlar.

Siyah turmalin:

Kasları güçlendirir.

Mavi turmalin:

Bağışıklık sistemine faydalıdır.

Bağışıklık sistemine faydalıdır. Boğaz ve broş enfeksiyonlarını azaltır.

Karpuz turmalin: