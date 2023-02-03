Stok Kodu: DUA570 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Kaplangözü Taşı Ağırlık: 13,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Kelime-i Tevhid Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

"Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir.''







KELİME-İ TEVHİD'İN MEAL AÇIKLAMASI:



1. Lâ: Yoktur. 2. ilâhe: Hiç Bir İlah.3. İllallâh: Ancak Allah'u Tealadan Başka.4. Muhammedün: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vessellem. 5. Resûlüllah: Yüce Allah'ın c.c göndermiş olduğu Resulüdür.





“İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir.” (Buhârî, Îmân 3; Müslim, Îmân 58)



Ebu Hureyre (ra)'un naklettiklerine göre; Peygamber Efendimiz (SAV); "İmanınızı tazeleyiniz." buyurdu. “Ya Resulallah! İmanımızı nasıl tazeleyeceğiz?” La ilahe illallah'ı çok söyleyiniz." buyurdu. (Ahmed bin Hanbel)



"Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir." (Buhari)



"Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar (Taberani)





Kaplan Gözü Taşı



Kaplan Gözü Taşı, günümüzde hem kadınlar hem de erkekler için takı ve aksesuarlarda kullanılan nezih ve şık doğal taşların başında gelir. Göz alıcı şekli ve rengi ile kadın ve erkekler için ya da unisex takı modelleri için tercih edilen taşlardan birisidir. Estetik şıklığının yanı sıra insan psikolojisine ve vücuduna birçok faydası vardır. Tüm bu özellikleri ile özellikle takı severlerin gözlerini üzerine çekmeyi başarmıştır.



Doğal taşlar arasında en değerli taşların başında gelen kaplan gözü taşı, günümüzde piyasada sahtesi çok fazla olan doğal taşlardan da birisidir. Ancak taşın doğal mı yoksa sahte mi olduğunu anlamak son derece kolaydır. Gerçek taşlar kırıldığında içi de tıpkı dışı ile aynı renktedir. Sahte taşların ise genelde için beyaz ve renksizdir.



%100 Doğal ve Şık Modeller



Kategorimiz içinde yer alan kaplan gözü taşı ile üretilmiş birçok takı ve aksesuar modeli yer almaktadır. Üretim sırasında özenli el işçiliğinin yanı sıra %100 doğal taşlar kullanılmıştır. Depresyon, baş ağrısı, mide hastalıkları, enerji düşüklüğü, negatif enerji, astım ve sindirim sistemi gibi hastalıklara sağladığı olumlu etkiler son derece fazladır.



Estetik görünümünün yanı sıra son derece sağlıklı olan bu taşlar ile üretilmiş kategorimizde kolye, yüzük, bileklik ve erkeklerin vazgeçemediği tesbih takı ve aksesuarlar yer almaktadır. Hemen kategoriye göz atarak siz de kendiniz ve sevdikleriniz için hemen en şık ve en sağlıklı tercihleri yapabilirsiniz.

