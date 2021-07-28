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Kıtmir Nazar Duası 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : EGT003
Öne Çıkan Bilgiler
Bu ürünü ister kapıda ödeme isterseniz kredi karti ile alabilirsiniz.
Hediyesi :
2.219,00 TL
Havale Fiyatı : 2.108,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:EGT003
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:4,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Kıtmir Duası Ve Fazileti 
Ehlullah'ın tavsiye ettiği duanın yazılış şekli , ayet ve isimleri daire şeklinde yazıp ortasına "KITMİR" isminin yerleştirilmesidir.Ortasına "Kıtmir" isminin yerleştirilmesinden maksat onu diğerlerinden ayırmak ve " Alllah'ım , sen Ashab-ı Kehf hürmetine bir kelbi bile senelerce muhafaza ettin.Bu biçareyi de Hz. Muhammed'in (S.A.V.) bir kelbi kabul et ve etrafımı kuşatan şu ayetler ve isimlerinin arkasına sığındım o makbul kullar hürmetine beni de himayene almanı niyaz ediyorum. " duasıdır. Bu dua bir şeyi arzulayıp ulaşmaya,bir şeyden kaçıp kurtulmaya,yangından kurtulmaya vesiledir. Çocuğun ağlamasını durdurmak için;tüm maddi tedbirler alındıktan sonra ziraatin verimli olması için;ateşli hastalıklardan kurtulmak;zenginlik;kötü ölüm ( suda boğulmak,ateşte yanmak ) den emin olmak için;nazardan,cin ve şeytanların şerrinden korunmak için bir vesiledir. Zayıf bir hadiste Efendimiz'in (S.A.V.) şöyle buyurduğu rivayet ediliyor: 
 
" Çocuklarınıza Ashab-ı Kehf'in isimlerini öğretiniz.
Çünkü, bu isimler bir evin kapısına yazılacak olsa o ev yanmaz,bir elbise üzerine yazılsa çalınmaz, bir deniz vasıtası üzerine yazılsa batmaz." Hasılı asıl teveccüh edilmesi gerekenin Allah ( c.c.) olduğu unutulmadan ; nazar ve diğer şerlerden korunmak için bu duayı vesile yapmakta fayda vardır.Allah en iyisini bilendir.
 
KITMÎR:
 
*Eshâb-ı Kehfin (Îsâ aleyhisselâmın dîninden olup, din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda dinlerini korumak için her şeylerini terkedip hicret eden Efsûs (Tarsus)'daki mağarada buluna yedi kişiden birinin köpeğinin adı. (Bkz. Eshâb-ı Kehf)
*Eshâb-ı Kehfe tâbi olduğu için Kıtmîr'e ü teâlâ kıymet verip, Kur'ân-ı kerîmde ona işâret etmiştir ve Kıtmîr, Eshâb-ı Kehf ile birlikte Cennet'e girecektir. (İsmâil Hakkı Bursevî)
 
KOLYENİN ÜZERİNDE YAZAN DUA
Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * 
lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn * 
muhammedun resûlullâhi sâdikul va’dil emîn * 
yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm *
es’eluke yâ rabbel arşil azîm *
en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.
Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatiyûş, Kitmîr, Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş.
Bu dua, bereket için dükkânın 4 duvarına asılır 
Ürün Etiketleri
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