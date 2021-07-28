LİMON KUVARS TAŞ TAŞ

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyalsal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyalsal Formülü : SiO2

Uyumlu Olduğu Unsur : Ateş

Uyumlu Olduğu Şakra : Karın, kalp, alın, taç

Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık

Limon Kuvars Rengi : Renksiz, beyaz,

Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güc

Yapısal Özellikleri

Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır. Rengi Uçuk pembeden gül kırmızısına doğru değişir. Aşk taşı olarak ünlenmiştir.

Beden hücrelerini yeniler, bu suretle hem hastalıkları tedavi eder, hemde bedeni dinçleştirir. İç barışı ve uyumu sağlar. Böbrek, akciğer, karaciğer, kalp gibi organların sistemlerini sağlıklı tutar. Yaraları, anjini, astımı ve görme bozukluklarını iyileştirir. Radyasyonun kötü etkilerinden korur. Depresyon halini ortadan kaldırır ya da en az seviyeye indirir. Kişinin kendisinden hoşnut olmasını ve kendine değer vermesini sağlar. Özgüven duygusu verir. hayatı sevmenizi sağlar.

Pembe Kuvars Faydaları