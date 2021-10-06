Stok Kodu: DUA342 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 35*22 mm Kullanılan TAŞ: Malahit Taşı Ağırlık: 15 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Berhetiyye Duası Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Malahit Taşı



Malahit Taşı, birbirinden farklı özellikleri neticesinde takı ve mücevherat üretiminde yaygın olarak tercih edilir. Aynı zamanda sanat, zanaat ve süs eşyalarının üretiminde de kullanıldığından kullanım alanı yaygın ve insan vücudu üzerindeki etki alanı da geniş olan doğal taştır. Halk arasında arınma ve temizlenme taşı olarak bilinir. “Bakır cevheri” ve “Bakır taşı” isimleri ile de bilinen malahit taşı, görüntüsü ve faydaları ile rağbet gören taşlar arasındadır.

Yarı şeffaf, parlak yeşil, siyaha dönük yeşil, opak ve şeffaf renk gibi farklı ton ve yapılarda doğada bulunabilir. Görüntüsü adeta böbreği andırır ve sertliği 3 ila 4 arasında olduğundan ötürü yumuşak ve kırılabilir bir taş olduğunu söylemek mümkündür.

Malahit Taşı Özellikleri ve Faydaları

Ticari başarının sembolü haline gelen malahit taşı; suçluluk, cesaret eksikliği, kaygı ve özgüven eksikliği gibi tüm duyguları kafanızdan atmanıza yardımcı olur. Eğer uzun süreli seyahatlerde mide bulantısı problemi yaşıyorsanız bu taş, seyahat sırasında mide bulantısı problemlerinize de iyi gelen bit taştır.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi sayesinde vücut üzerindeki ağrıyan bölgenin ağrısını kısa sürede dindirir. Bunun için taşı,ağrıyan bölgenin üzerine koyup temas ettirmeniz yeterlidir. Malahit taşı, temas halinde tüm faydalarını en yüksek seviyede gösteren doğal taş olduğundan bu taşı doğal hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz gibi kullanıldığı takı ve aksesuarları tercih ederek faydalarının yanı sıra şıklığından da faydalanabilirsiniz.

Sırları: Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.

Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı. Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı.



Esmâü’l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır.



Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ’dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi “18587” olup genelde Üçlü Vefk’i yapılarak kullanılmaktadır.

Bereket ve tesiri çok yüze olan bu mübarek ism-i celillere şeytanlar,cinler ve ifritler başkaldıramazlar.

Gerekli şartlara uygun olarak bu ilmden istifade edenler her çeşit ruhani varlıkları teshiri altına alırlar.Onlara karşı sözleri geçerli olur.



Baştada dediğim gibi “Berhetiyye” Ruhani İlimlerin başıdır. Berhetiyye Allahu Tealanın mübarek isimleridir.Tıpkı 99 ism-i şerifi gibidir.Ancak Berhetiyye nin ruhsal varlıklara tesiri çok yüksektir.Ve dünya üzerinde bu isimler kadar güçlü başka bir yöntem veya metod bulunmamaktadır.