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Orijinal Zümrüt Taşı 925 Ayar Gümüş Unisex Kolye

Ürün Kodu : OSM1707
Öne Çıkan Bilgiler
İyi kalitede Zümrüt taşı 925 ayar gümüş kolye sertifikalı ve özel kolye kutusunda ücretsiz kargo ile gönderimi sağlanır.
Hediyesi :
4.051,00 TL
Havale Fiyatı : 3.848,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1707
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20  mm
Kullanılan TAŞ:Zümrüt Taşı
Ağırlık:6,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Zümrüt Taşı

Zümrüt Taşı; aşk, sadakat, sevgi ve sağ duyu taşı olarak bilinir. Özellikle eşler ya da sevgililer arasındaki duygusal bağın kurulmasında ve bu bağın sağlıklı bir şekilde korunması konusunda yüksek güce sahip olduğuna inanılır. Aşkın ve sadakatin sembolü olmakla birlikte aynı zamanda hem fiziksel hem de ruhsal birçok hastalığın tedavisinde alternatif tıp yöntemleri arasında yerini alır.

Asırlardan beri yaydığı yeşil enerjisinin yanı sıra ruhsal ve fiziksel sağlığa olan faydaları ile bilinen zümrüt taşı; elmas, safir, yakut gibi değerli taşlar kadar değerli ve önemli bir taştır. Özellikle kolye, küpe, yüzük ve bileklik olmak üzere birçok takı ve mücevher üretiminde zümrüt taşı kullanılmaktadır.

Zümrüt Taşı Özellikleri

Bulunduğu ortamda kendisine özgü yeşil bir enerji yayan zümrüt taşı; yeşil ışık enerjisi ile beyni dinlendirirken aynı zamanda beyne dinginlik kazandırır. Kalp çakralarını açarak enerji tıkanmalarını giderir. Bereket ve neşe taşı olarak bilindiğinden tüm kötü enerjinin ve bereketsizliğin bu taş ile gittiği düşünülür.

Özellikle eşler arasında maddi kıymetinin yanı sıra manevi olarak da oldukça değerli bir taştır. Bu nedenle de kendinize olduğu kadar özellikle eşinize zümrüt taşı ile yapılmış takı modelleri, alabileceğiniz en değerli ve anlamlı hediyeler olabilecektir. Evlilik içerisinde olduğu kadar arkadaşlar ve genel olarak aile içinde de sevgi ve sadakat bağlarını güçlendirdiği bilindiğinden gördüğü ilgi büyüktür.

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