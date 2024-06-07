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14 Ayar Altın Orijinal Yemen Akik Taşı Kolye

Ürün Kodu : OSM1802
Öne Çıkan Bilgiler
14 ayar altın Yemen akik taşı kolye, kişiselleştirilmiş mücevher tasarımının bir örneğidir. Yemen akik taşının doğal güzelliği, özel olarak seçilmiş altınla buluşarak benzersiz bir parça ortaya çıkarır.
Hediyesi :
59.062,00 TL
Havale Fiyatı : 56.108,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1802
Metaryel:14 Ayar Altın
Boyut:18*25 mm
Kullanılan TAŞ:Yemen Akik Taşı
Ağırlık:6,5 gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Kişiye özel isteğe göre dua ve ayetler el yazısı ile yazılır. 



Yemen Akik Taşı

Yemek Akik Taşı; doğal taşlar arasında yer alan şık dış görünümü ve sağlıklı oluşu ile bilinen ve rağbet gören taşlardan birisidir. Takı ve aksesuarlar, hem kadınlar hem de erkekler için günümüzde vazgeçilmez unsurlar olmakla birlikte aynı zamanda sürekli değişen bir modaya sahiptir. Özellikle doğal taşlar, takı modasında sürekli kullanılan ev eskimemekle birlikte takı modasına yeni soluk kazandıran öğelerdir.

Takı ve aksesuar üretiminde yaygın olarak kullanılan değerli doğal taşlardan birisi de yemen akik taşıdır. Osmanlı döneminin tüm yankılarını üzerinde taşıyan yemen akik taşı ile günümüzde de Osmanlı esintilerini taşıyan birçok takı ve aksesuar üretimi yapılır. Kategorimizde de bu taş ile üretilmiş birçok farklı modeller vardır. Hemen kategorimizi inceleyerek tüm yemek akik doğal tasarım modellerini inceleyebilirsiniz.

Yemen Akik Taşı Özellikleri

Kişiler arasındaki iletişimi olumlu yöne çekerek çevrenizdeki insanlar ile olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayan etkili ve doğal taştır. Enerjisi ve gücü yüksek bir doğal taş olan yemek akik taşı, özellikle bireysel iletişim sürecinizi daha olumlu hale getirir.

Ağrıların tedavisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen doğal taş, aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıklarına karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hemen kategorimizdeki yemen akik takı ve aksesuar modellerini inceleyerek kendinize ya da sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alarak sevginizi en özel şekilde gösterebilirsiniz.
Yemen akik taşı, doğal bir taş olarak çeşitli faydalar sağlayabilir. İşte bazı yaygın olarak bilinen faydaları:

Zihinsel netlik ve odaklanma: Yemen akik taşı, zihinsel netlik, odaklanma ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilir. Zihinsel yorgunluk, stres veya dağınıklık hissiyle mücadele eden kişilere yardımcı olabilir.

Denge ve dengeleyici etkisi: Yemen akik taşı, enerji dengesini sağlama ve duygusal dengeyi destekleme konusunda yardımcı olabilir. Stresli durumlarla başa çıkmaya ve duygusal sakinlik sağlamaya yardımcı olabilir.

Koruma ve şifa: Yemen akik taşı, negatif enerjilere karşı koruma sağlama özelliğiyle bilinir. Aynı zamanda bedensel ve zihinsel iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir.

Özgüven ve cesaret: Yemen akik taşı, özgüveni artırmaya ve cesareti teşvik etmeye yardımcı olabilir. Kendine güveni geliştirirken, kararlılık ve iç gücü destekleyebilir.

Topraklama ve stabilite: Yemen akik taşı, enerjiyi dengeleme ve topraklama özelliklerine sahiptir. Kendinizi dengede hissetmenize, güvenli ve stabil bir his yaratmanıza yardımcı olabilir.
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