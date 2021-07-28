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Malahit ve Doğal Onix Taşlı Erkek Gümüş Bileklik

Ürün Kodu : HVN074
Öne Çıkan Bilgiler
Malahit ve Doğal Onix Taşlı Erkek Gümüş Bileklik Bu Ürünü Sitemizden İster kredi kartı ile isterseniz kapıda Ödeme satın alabilirsiniz.
Hediyesi :
1.650,00 TL
Havale Fiyatı : 1.567,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:HVN074
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8 mm Boyu / 8 mm Kalınlık
Kullanılan TAŞ:Malahit ve Onix Taşlı
Ağırlık:
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Malahit ve Doğal Onix Taşlı Erkek Gümüş Bileklik
  • Malahit ve Onix doğal taştan üretilmiştir.Taşlar 8 mm çapındadır.
  • Kullanılan metal parçalar Gümüştür ve yaklaşık 2,5 gr ağırlığındadır.
  • Lastikli  yapısı sayesinde her bileğe rahatlıkla uymaktadır.
MALAHİT ( MALAKİT )
Mısır kültürleri ile birlikte uzun bir geçmişe sahip malahit taşı M.Ö. 4000 yıllarına kadar kullanıldı. Eski Mısırlılar Sina yarımadasından edindikleri malahit muska ve heykeller için kullanıldı. Mısırlılara ait ölüler kitabında  " yeşil taş şeklinde yeryüzüne düşen yıldız " olarak bahsedilmiştir.  Mısır’da üst düzey güç için kullanılan ana taşlardan biriydi. Firavunlar başlıklarını malahit ile kaplardı. Bu başlıkların hükümdarlara sirayet ettirdiği yüksek titreşimler sayesinde akıllıca kararlar aldığına inanılırdı. Eski bir Rus efsanesine göre ise malahit taşı ile yapılan kadehler ile içenlere ihsanda bulunulacak ve hayvanların dilini anlayacaklardı. Mısırlı kadınlar tarafından toz haline getirilirek göz kapakları ve kirpikleri boyamak için kullanılmıştır.
  • Konsantrasyonu artırır.
  • Ego ile irade arasında denge kurmayı sağlar.
  • Kalp ağrıları, kalp hastalıkları karşısında başarılı sonuçlar verir. 
  • Yüksek enerjisi ile iyi bir şifacıdır.
  • Takan kişiyi negatif enerjilerden korur.
  • Duygusal istikrar sağlar. Kendine zarar verecek romantik eğilimlere karşı karşı etkilidir. Gerçek sevgi ve aşk duygusunu teşvik eder.
  • Ağrıları dindirmede kullanılabilir.
  • Hücreleri yeniler. 
  • Tümörleri azaltabilir.
  • Karın ağrısı, adele kasılmaları ve romatizmaya karşı etkilidir.
  • Geçmiş ile barışmayı sağlar. Neşe duygusu oluşturur.
  • Olumsuzluk ve fiziksel tehlikelere karşı koruma sağlar.
  • Dikkatli kullanılması gereken taşlardan biridir.
ONİKS
 
Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen " Onux " kelimesinden gelir.  Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. 
  • Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır. 
  • Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.
  • Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir. 
  • Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.
  • Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.
  • Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.
  • Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir
Ürün Etiketleri
doğaltaş bileklik
onix bileklik
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