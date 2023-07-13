 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Minimal Tasarım Sedef Taşı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : OSM1752
Öne Çıkan Bilgiler
Minimalist tasarımlar doğaltaşlı minimal kolyeler artık Osmanlı Pazar'da sizleri bekliyor.
Hediyesi :
1.983,00 TL
Havale Fiyatı : 1.883,85 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1752
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Sedef Taşı
Ağırlık:6,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


Sedef Taşı

Sedef Taşı; takı ve aksesuar modasında vazgeçilmez bir malzeme olmakla birlikte börek ve dalak gibi organlara da sunduğu faydaları ile ün yapmış doğal taşların başında gelir. Kategorimiz içerisinde tamamen doğal olan sedef taşı ile üretilmiş bileklik, kolye, tesbih ve yüzük gibi tasarımlar vardır. Sizler de bu tasarımlar içerisinden kendiniz ya da sevdikleriniz için tercihler yaparak ve isterseniz seçimlerinizi kişiye özel hale getirerek tercih edebilirsiniz.

Doğal taşlar arasında güzelliği ile dikkat çeken sedef taş, aynı zamanda özellikleri ve faydaları ile de takı severleri ve doğal taş meraklılarını kendisine hayran bırakır niteliktedir. Gerek fiziki gerekse ruhsal sağlığa saymakla bitmeyen faydası sayesinde tarzınıza şıklık katarken aynı zamansa sağlığınıza da iyi gelen en iyi takı tasarımlarının baş tacı olmuştur.

Saymakla Bitmeyen Sedef Taşı Faydaları

Göz kamaştıran ve bakanların bir daha baktığı sedef taşı, son zamanlarda takılarda ve süs eşyalarında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kendiniz ve sevdikleriniz için değerli ve benzersiz takı modelleri arıyorsanız burada en doğru adrestesiniz! Kategori içerisinde tamamen doğal ve benzersiz birçok model bulabilirsiniz.

Kalp, kan dolaşımı, böbrek, kemik sistemi, cilt sağlığı, hücre yenilenmesi ve adaptasyon sorunu gibi birçok alanda tedavi edici ve iyileştirici özelliği vardır. Açık ve bir türlü kapanmak bilmeyen yaraların kısa sürede kapanıp iyileşmesinde etkili taşlardır. Ayrıca vertigo ve migren gibi hastalıkların tedavisinde de alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Ürün Etiketleri
doğal taşlı kolye
sedef taşı
sedef taşı kolye
minimal kolye
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.