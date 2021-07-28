Size Özel Tamamı EL İŞÇİLİĞİ olan bu ürüne istediğiniz hattı yazdırabilirsiniz. Kapalıçarşı 'nın bilinen en iyi Ustası tarafından çıkartılacak bu işçilik için teslim süresi 1 -3 gün arasındadır. Sipariş üzerindeki hattı değiştirmek isterseniz aşağıdaki buton yardımı ile bunu yapabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz sizinle en kısa sürede irtibata geçecektir.

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