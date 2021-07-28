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Üzerinde ki Yazı:
MUHAMMED (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
İki Farklı Ustanın Elinden Geçmiş olan bu NADİDE ÜRÜN İstanbul Piyasasında Sadece
BURADA SATILMAKTADIR.
Size Özel Tamamı EL İŞÇİLİĞİ olan bu ürüne istediğiniz hattı yazdırabilirsiniz. Kapalıçarşı 'nın bilinen en iyi Ustası tarafından çıkartılacak bu işçilik için teslim süresi 1-3 gün arasındadır. Sipariş üzerindeki hattı değiştirmek isterseniz aşağıdaki buton yardımı ile bunu yapabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz sizinle en kısa sürede irtibata geçecektir.
Dip Not:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
AKİK
3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir. İmam Caferi Sadık (a.s) rivayet edilir ki; " Zalim bir hakim karşısına suç işlediği gerekçesi ile tutuklanan bir kişi çıkarılmıştır. İmam Caferi Sadık (a.s) O şahsa "akik yüzükyetiştirin” diye emir buyurur. O şahsa akik yüzük ulaştırıldı ve parmağına takıldı. O kişi tutuklanmaktan kurtuldu. 66 Hilyet-ül Muttagin sayfa; 16
AKİK TAŞININ ETKİLERİ:
·Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.
·Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.
·Gerçekleri fark etmeyi sağlar.
·Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.
·Cesaretin artmasını sağlar.
·Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.
·Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.
·Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.
·Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
·Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.
·Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.
·Özgüveni artırır.
Mavi Dantel akik;
·Sakinleştirir, canlılık sağlar.
·Hoşgörülü olmayı sağlar.
·Enerjiyi boşaltır.
·Huzur ve mutluluk hissi verir.
·Stresi giderir.
·Zehirlenme (özellikle yılan) ve ateş düşürmede kullanılabilir.
·Düşmanlıkları azaltır.
·Çocukları korur.
·Fırtına ve yıldırımı önlediğine inanılır.
·Pankreas ve dolaşım sistemi tedavisinde kullanılır.